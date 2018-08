L’ALLIEVA/ Anticipazioni 12 agosto: il primo bacio tra Alice e Claudio (Replica)

L'allieva, anticipazioni 12 agosto: la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale torna in onfa in prima serata su Raiuno. Ecco tutte le anticipazioni.

12 agosto 2018 Stella Dibenedetto

L'allieva

In attesa di vedere gli episodi di L’Allieva 2 che andranno in onda nel 2019, Raiuno continua a trasmettere con successo le repliche della prima stagione de L’Allieva che va in onda oggi, domenica 12 agosto. Prima di scoprire cosa accadrà nella terza puntata, vediamo cos’è successo nei precedenti appuntamenti. Alice, dopo la laurea, decide di specializzarsi in medicina legale dopo l’incontro fortuito con Claudio Conforti che diventa così il suo insegnante. Tra Alice e Claudio il rapporto procede tra piccoli gesti d’affetto e piccole discussioni causate dalla leggerezza con cui, a volte, Alice svolge i suoi incarichi. Spesso con la testa tra le nuvole, Alice vive in un mondo tutto suo in cui, ben presto, fa capolino anche l’amore. L’allieva di Claudio Conforti s’innamora di Arthur che ricambia il sentimento, ma che per lavoro si ritrova a dover lasciare Roma. Inizialmente, l’amore a distanza spaventa Alice che, però, capisce di essere davvero innamorata di Arthur e decide di portare avanti la storia nonostante tutte le difficoltà. Contemporaneamente continua a lavorare duramente per poter restare nel corso di medicina legale prendendo a cuore tutti i casi a cui lavora.

L'ALLIEVA, IL PRIMO BACIO TRA ALICE E CLAUDIO

La terza puntata de L’Allieva propone due episodi. Nel primo, dal titolo “Un tuffo al cuore”, Alice è alle prese con i turbamenti del cuore. Arthur è partito e la bella dottoressa è nel panico perchè non ha sue notizie da giorni. Nel frattempo, una tuffatrice muore durante una gara. Claudio Conforti è chiamato ad effettuare l’autopsia sul corpo della giovane campionessa. Inizialmente, il dottor Conforti pensa ad un caso di doping, ipotesi smentita poi dai risultati dell’autopsia. Arthur, invece, rientra a Roma cancellando così tutte le paure di Alice che può finalmente riabbracciare il fidanzato. Nel secondo episodio dal titolo “Per sempre bella”, Alice è attesa dalla prima cena a casa Malcomess e, in preda al panico, cerca di calmarsi con un radicale cambio del look. Intanto, la titolare di una clinica di bellezza muore prima di sottoporsi ad un intervento chirurgico. Si scopre che a causare la morte è stato un medicinale contenuto nella pre-anestesia che ha causato un arresto cardio-circolatorio. Alice capisce così che la bellezza la si può raggiungere solo se si è davvero felici. Scoperta che riesce a fare dopo un bacio inaspettato con Claudio.

