LA PELLE CHE ABITO/ Su Rete 4 il film con Antonio Banderas (oggi, 12 agosto 2018)

La pelle che abito, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 12 agosto 2018. Nel cast: Antonio Banderas e Elena Anaya, alla regia Pedro Almodovar. La trama del film nel dettaglio.

12 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ANTONIO BANDERAS

La pelle che abito è il film in onda in seconda serata su Rete 4 questa domenica 12 agosto 2018 alle ore 23.25. Pellicola di produzione spagnola diretta dal grande regista iberico Pedro Almodovar, il film vede Antonio Banderas ricoprire il ruolo del protagonista Robert Ledgardm affermato chirurgo. Fanno parte del cast anche Elena Anaya nella parte di Vera, Eduard Fernandez nel ruolo di Fulgencio, Jan Cornet nella parte di Vicente e Susi Sanchez nel ruolo di sua madre. Barbara Lennie è Cristina, Marisa Paredes è Marilia, Fernando Cayo ha la parte dello psichiatra mentre José Luis Gomez interpreta il direttore dell'istituto di biotecnologia, infine Blanca Suarez ha la parte di Norma e Roberto Alamo ha il ruolo di Zeca. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA PELLE CHE ABITO, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Il protagonista di 'La pelle che abito' è il dottor Robert Ledgardm, chirurgo che vive in una lussuosa casa assieme alla governante Marilia, ufficialmente sua unica compagnia conosciuta. In realtà Robert tiene segregata nella sua casa Vera, una ragazza sulla quale conduce degli esperimenti per realizzare una nuova pelle sintetica e resistentissima al fuoco e agli incidenti, anche se quelli tentati da Robert su Vera sono protocolli medici non considerati legali. Vera ha dei comportamenti strani, non riesce a tenere addosso vestiti e porta solo un body color carne, e utilizza i cosmetici non per truccarsi, ma per disegnare e scrivere sulle pareti. La svolta arriva quando Zeca, il figlio di Marilia e piccolo criminale, cerca rifugio in casa di Robert e viene a conoscenza dell'esistenza di Vera, cerca di avere un rapporto sessuale con lei e lo ottiene violentandola, ma Robert rientra in casa e scoprendolo lo uccide con un colpo di pistola. Quindi decide di liberare Vera, considerando conclusi gli episodi su di lei. La decisione soprende Marilia ma non troppo, la donna spiega a Vera che in realtà anche Robert è suo figlio così come lo era Zeca, avuti da due uomini diversi, anche se Zeca è stato poi instradato dal padre alla criminalità. Robert cerca di iniziare intanto una normale relazione, alla luce del sole, su Vera, ma in sogno rivive quanto vissuto nei 6 anni precedenti. Robert era sposato con una donna, Gal, e aveva una figlia, Norma, ma Zeca aveva corteggiato Gal esattamente come fatto con Vera, scappando insieme ma finendo coinvolta in un incidente. Gal finì sfigurata e alla fine decise di suicidarsi nonostante i tentativi del marito di curarla. Suicidio nel quale 10 anni dopo cadde anche Norma, dopo aver subito una violenza sessuale dal suo spacciatore di ecstasy, Vicente. Robert riesce però a catturare Vicente e inizia a torturarlo, con delle operazioni di chirurgia plastica che lo rendono del tutto simile a Gal: si scopre dunque che Vera è in realtà Vicente, e troverà la libertà uccidendo Robert.

© Riproduzione Riservata.