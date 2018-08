LA REUNION DELLE VELINE/ Foto, Thais Wiggers, Elena Barolo, Melissa Satta e Giorgia Palmas insieme in Sardegna

Le Spice Girls? Gli Oasis? No, le veline! In Sardegna la prima (documentata) baby reunion di quattro ex protagoniste del bancone di Striscia la Notizia. Ecco gli scatti in riva al mare

12 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Melissa Satta, Thais Wiggers, Elena Barolo e Giorgia Palmas (Facebook)

Sono ormai lontani i tempi in cui si divertivano a ballare sul bancone di Striscia la Notizia, affiancate dall'immancabile Gabibbo; eppure, alcune delle veline più note del celebre tg satirico di Antonio Ricci di recente si sono riviste e hanno dato vita a una piccola reunion che ha sorpreso tutti i loro fan. A comunicare l'evento con un pizzico di ironia è stata Giorgia Palmas che qualche giorno fa, nel bel mezzo della sua vacanza a Porto Cervo, ha postato uno scatto sui social che la ritrae in compagnia di altre tre sue celebri colleghe di bancone: Thais Wiggers, Elena Barolo e Melissa Satta. "Summit di un certo spessore...", commenta divertita l'ex velina bruna nella didascalia dell'immagine, uno scatto che in breve tempo è stato preso d'assalto da migliaia di follower. Per visualizzare la foto e tutti i commenti direttamente sul profilo di Giorgia Palmas, potete cliccare qui.

REUNION IN SARDEGNA

C'è chi attende da anni la reunion delle Spice Girls, chi preferirebbe vedere ancora assieme il cast di Dawson Creek e chi, invece, è proiettato sul ritorno sulle scene degli Oasis. La risposta italiana alle reunion arriva però da quattro amatissime veline, che qualche ora fa si sono riviste a Porto Cervo per quello che Elena Barolo, sul suo profilo ufficiale, ha definito come il "G4 a Porto Cervo". "Qui si decidono le sorti del mondo", scrive infatti con un pizzico di ironia l'ex velina bionda di "Striscia la notizia" che ha postato sul suo profilo ufficiale uno scatto un po' diverso da quello postato dalla sua collega bruna, Giorgia Palmas. A pubblicare la stessa immagine anche Melissa Satta, che commenta con un laconico: "Amiche Bellissime", più ironica, invece, Thais Wiggers che non si lascia sfuggire l'occasione di ironizzare: "Chissà cosa abbiamo in comune?!". Se vi siete persi lo scatto pubblicato da Elena Barolo sul suo profilo social ufficiale, potete cliccare qui.

