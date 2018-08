LEONI E SOLE/ Su Rete 4 il film con Vittorio Caprioli e Carlo Giuffrè (oggi, 12 agosto 2018)

Leoni e Sole, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 12 agosto 2018. Nel cast: Vittorio Caprioli che ha diretto anche la regia, Carlo Giuffrè e Philippe Leroy. Il dettaglio della trama.

12 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel primo pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE CARLO GIUFFRE'

Leoni e Sole, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 12 agosto 2018 alle ore 14,00. Si tratta di una pellicola realizzata in Italia del 1961 dalla casa cinematografica Euro International Film in collaborazione con la Ajace. La regia è di Vittorio Caprioli che ne è anche il principale protagonista oltre che l'autore del soggetto e della sceneggiatura insieme a Raffaele La Capria. Il montaggio del film è stato eseguito da Nino Baragli, le musiche della colonna sonora sono state composte da Fiorenzo Carpi e la scenografia porta la firma di Aurelio Crugnola. Nel cast sono presenti Vittorio Caprioli, Carlo Giuffrè, Philippe Leroy, Franca Valeri, Serena Vergano, Enzo Cannavale e Anna Campori. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LEONI E SOLE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Siamo in Italia negli anni 60 in un periodo in cui la popolazione è alle prese con un improvviso benessere dovuto al boom industriale che praticamente sta caratterizzando tutto il paese da nord a sud. Questa ondata di benessere permette a tutti di trovare un buon posto di lavoro e allo stesso tempo di potersi rilassare durante i periodi di vacanza al mare insieme alla propria fidanzata oppure con i propri amici. Proprio le spiagge del corso degli anni 60 diventeranno il luogo simbolo della ripresa economica nonché la principale location presso la quale ognuno darà sfoggio della propria indole a partire dai cosiddetti leoni da spiaggia ed ossia dei personaggi che cercano di mettersi costantemente in bella vista soprattutto allo scopo di fare conquiste tra le belle bagnanti. In una delle spiagge più belle d'Italia vi sono quattro amici (veri esempi di leoni da spiaggia) un po' in là con l'età che hanno deciso di passare la vacanza estiva insieme allo scopo di riuscire a fare il maggior numero di conquiste tra le bellissime turiste straniere che hanno deciso di scegliere l'Italia come location delle loro vacanze. I quattro attempati proveranno a mettere in scena tutte le loro capacità di conquistatori credendo di essere ben visti dalle turiste che tuttavia non ne capiscono quasi mai le intenzioni. Situazioni divertenti e fraintendimenti di diverso genere saranno praticamente all'ordine del giorno con i quattro amici che puntualmente non riusciranno a centrare gli obiettivi prefissati nonostante i loro modi siano quanto mai Naif e alla moda. Alla fine delle vacanze non resterà ai quattro amici che fare un mesto ritorno a quelle che sono le loro vite di tutti i giorni.

© Riproduzione Riservata.