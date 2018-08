La vera storia di Olli Maki, il pugile innamorato/ Video trailer, il film di Kuosmanen al cinema dal 16 agosto

La vera storia di Olli Maki, il pugile innamorato anti-Rocky: dal 16 agosto 2018 al cinema il film del regista finlandese Juho Kuosmanen, ecco il video del trailer

La vera storia di Olli Mäki

La vera storia di Olli Maki, il pugile innamorato anti-Rocky: dal 16 agosto 2018 al cinema con Movie Inspired il film del regista finlandese Juho Kuosmanen. Girato in bianco e nero il lungometraggio del regista finlandesi ha riscosso grande successo presso la critica: presentato al Festival di Cannes nel 2016, è stato premiato nella sezione Un Certain Regard. Il film narra la storia del pugile Olli Maki: siamo a Helsinki, estate del 1962, con il giovane atleta peso piuma in corsa per il campionato del mondo. Però ci sono due problemi: perdere i tre chili di peso utili per poter sfidare il campione del mondo in carica, l’americano Davey Moore, e tentare di distogliere l’attenzione da Raija, bellissima ragazza della quale si è perdutamente innamorato.

LA VERA STORIA DI OLLI MAKI: ECCO IL TRAILER

I protagonisti de La vera storia di Olli Maki sono Jarkko Lahti, John Bosco junior e Oona Airola, con Juho Kuosmanen alla sua opera prima. Accostato al grande Aki Kaurismaki, il cineasta ha parlato così del suo lavoro: “Il film si ispira a una storia vera e Olli Mäki è ancora oggi un pugile finlandese molto conosciuto. All’inizio della sua carriera da professionista, Olli ebbe l’occasione di sfidare il campione in carica dei pesi piuma dell’epoca, l’americano Davey Moore. Ma poi, di fronte a uno stadio pieno, perse l’incontro in modo umiliante al secondo round. In seguito Olli Mäki disse che era stato il più bel giorno della sua vita”. Continua Kuosmanen, come riportato da Cinematographe: "Mi ero messo in testa l’idea di dover prima di tutto soddisfare delle aspettative che iniziavo ad avvertire sotto pelle. Alla fine sono riuscito a capire che il peso di continuare a soddisfare gli spettatori era tutto nella mia testa, e comunque la verità era che la mia creatività e la mia capacità di entusiasmarmi nel fare cinema avevano toccato il fondo. L’idea di La vera storia di Olli Mäki è stata un sollievo a questa situazione di angoscia". Qui di seguito il trailer del film

