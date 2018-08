MIMI' METALLURGICO FERITO NELL'ONORE/ Su Rete 4 il film con Giancarlo Giannini (oggi, 12 agosto 2018)

Mimì metallurgico ferito nell'onore, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 12 agosto 2018. Nel cast: Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, alla regia Lina Wertmuller. Il dettaglio.

12 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE MARIANGELA MELATO

Mimì metallurgico ferito nell'onore, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 12 agosto 2018 alle ore 16,30. Si tratta di una pellicola prodotta da Daniele Senatore e Romano Cardarelli nel 1972 con la regia di Lina Wertmuller che si è occupata anche della scrittura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Agostina Belli, Livia Giampalmo, Luigi Diberti e Elena Fiore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MIMI' METALLURGICO FERITO NELL'ONORE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Calogero meglio conosciuto da amici e parenti con il diminutivo di Mimì, è un operaio metallurgico che lavora presso una azienda di Catania. E’ sposato con una donna di nome Rosalia con la quale ha avuto un lungo rapporto di fidanzamento per un matrimonio che fino a questo momento è stato quanto mai felice. Tuttavia la sua tranquillità e felicità sta per essere messa a rischio in quanto, in occasione delle elezioni politiche, un boss mafioso gli indica il partito e il candidato da votare. Calogero essendo un comunista convinto e non volendo avere a che fare con la mafia decide di non seguire l'indicazione del Boss. Questo avrà delle conseguenze nefaste per lui in quanto viene licenziato. Bisognoso di trovare una nuova occupazione e conscio che per via delle ingerenze del boss sul territorio siciliano questo non sia possibile, decide di emigrare a Torino dove trova immediato lavoro presso una famosa azienda industriale. Questo cambiamento di vita sarà a 360° in quanto Calogero farà la conoscenza di una giovane e bella donna di nome Fiore della quale si innamora perdutamente allacciando un rapporto extra-coniugale quanto mai serio tant'è che da lei avrà un bel figlio. Le cose per Calogero vanno bene fino al momento in cui non viene avvertito da un caro amico che la moglie Rosalia sta a sua volta intrattenendo un rapporto extra-coniugale con un impiegato statale originario di Napoli che a sua volta è sposato e con 5 figli. A questo punto Calogero fa immediato ritorno a Catania portando con sé Fiore ed il proprio figlio ma volendo dimostrare il proprio cambiamento di mentalità decide di non uccidere l'uomo che lo ha disonorato ma piuttosto fare lo stesso con lui ed ossia mettendo incinta la propria moglie. Alla fine della vicenda Calogero sarà quasi costretto dalla mafia ad uccidere il proprio rivale in amore e diventerà il galoppino di un candidato colluso con la stessa mafia.

