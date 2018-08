Martina Sebastiani e Andrew stanno insieme/ Nuove critiche per Andrea: tutta colpa di una foto ma...

Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso stanno insieme. Scoppia una nuova polemica sull'ex tentatore a causa di una foto: ma è tutto un equivoco....

12 agosto 2018 Anna Montesano

Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso

Nonostante i chiarimenti degli ultimi giorni, i fan di Temptation Island non sono convinti del fatto che tra Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso vada tutto per il meglio. Dopo l'avvistamento con un'altra ragazza, Andrew ha tenuto a chiarire che: "Ero in discoteca con amici, parenti e cugine. Dopo abbiamo preso delle paste e ce le siamo portate in spiaggia come ai vecchi tempi. Infatti dai lettini che si vedono in foto, si vede che eravamo in più persone. La ragazza che avete visto è una mia grande amica, che in quel momento aveva litigato con il moroso e aveva bisogno di essere consolata, perché stava piangendo". Ha fatto coro proprio Martina, chiedendo ai fan che la smettessero di inviarle tag e foto in direct su Instagram, segnalandole il presunto tradimento perché così non è stato "Tutto è come prima" ha chiarito.

NUOVE CRITICHE PER ANDREW...

Eppure, poche ore dopo, Andrea è finito nuovamente nel mirino delle critiche. Tutto nasce da uno scatto che l'imprenditore ha pubblicato su Instagram: lui, a petto nudo, guarda fuori dalla finestra e, alle sue spalle, appare il riflesso di una ragazza mora seminuda. Da qui è partito nuovamente l'allarme e sono scattati nuovi commenti sgradevoli nei confronti di Andrea. "Ora dirai che anche questa è una tua amica in lacrime per il suo fidanzato? Anche se è seminuda dietro di te?" scrive una follower sotto la foto in questione. I fan più attenti si sono però accorti che, alla fine della descrizione della foto, Andrea ha chiaramente taggato la ragazza, alla voce "model". Insomma, si tratta di una foto per la quale entrambi hanno posato da modelli, niente di più.

