Matteo Salvini e Elisa Isoardi in barca alle Tremiti/ La foto su Instagram fa scatenare gli hater

Matteo Salvini e Elisa Isoardi in barca alle Tremiti, la coppia si gode le vacanze dopo i giorni a Milano Marittima: gli hater si scatenano su Instagram

Matteo Salvini e Elisa Isoardi (Instagram)

Matteo Salvini e Elisa Isoardi in barca alle Tremiti, la coppia continua le sue vacanze nell’arcipelago del mare Adriatico. Dopo i giorni trascorsi a Milano Marittima, il ministro dell’Interno e la nota conduttrice hanno scelto la Puglia e il segretario federale della Lega ha scelto il profilo Instagram per scrivere un saluto a tutti i suoi elettori: “Un giorno di relax alle splendide isole #Tremiti, vi abbracciamo Amici!”. Il rapporto tra i due procede a gonfie vele, tanto che nelle ultime settimane si è parlato molto di un possibile matrimonio all'orizzonte. E la vita lavorativa dei due, inoltre, meglio non potrebbe andare: il leghista è salito al Governo e sta riscuotendo grandi consensi, mentre la Isoardi è stata appena promossa a La Prova del Cuoco per sostituire Antonella Clerici.

GLI HATER SI SCATENANO SU INSTAGRAM

E come accade per ogni volto noto del mondo della politica e della televisione, non mancano i commenti offensivi da parte degli hater. Sotto la foto pubblicata da Matteo Salvini, infatti, spuntano una serie di commenti decisamente volgari. Vi riportiamo qualche post privo di turpiloqui: "Spero che sbuchi fuori un clandestino e ti porti con lui nel gommone, e che ti prendino tutti i clandestini a calci in c**o", "Una foto rara di un profugo bianco prima dello sbarco", "Fino ad ora non hai fatto una mazza quindi meritato riposo". Ma anche gli avversari politici colgono la palla al balzo per attaccare il capo del Viminale, come ad esempio Alessia Rotta del Partito Democratico: "Come faceva quella canzone #vivoinvacanza? Da Cervia alle Tremiti molta #scorta #elicotteri a spese del contribuente. Qualcuno gli ricordi l'indirizzo del #Viminale".

