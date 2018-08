Maurizio Costanzo Show/ Ospiti e anticipazioni 12 agosto: questa sera torna in replica su Rete4

Maurizio Costanzo Show, il popolare programma con il giornalista romano, torna in replica questa sera, domenica 12 agosto: la seconda serata di Rete4.

12 agosto 2018 Valentina Gambino

In attesa di vedere la nuova stagione, questa sera in replica la puntata di Maurizio Costanzo Show, con tanti ospiti e protagonisti anche di cronaca nera. Nel frattempo, proprio in queste ore Maria De Filippi ha rilasciato una intervista tra le pagine del settimanale DiPiù, dove parla del suo rapporto d’amore con il marito: “Io e lui ci siamo incontrati al momento giusto, all’età giusta, quando certe sue ansie erano state placate, certi traguardi erano stati raggiunti”. Poi la bionda conduttrice ha svelato di potere sempre contare sul marito. Ed infatti, il loro matrimonio ha avuto un effetto benefico su entrambi: “Non abbiamo mai avuto un litigio serio. Mi arrabbio spesso con lui ma sempre per le stesse cose: perché mangia troppo, non vuole seguire la dieta, perché io gli dico di camminare per la sua salute e lui cammina di meno per farmi dispetto. Di lui amo il fatto che c’è e c’è stato sempre ogni volta che ho avuto bisogno, il fatto che su di lui io posso contare”. Questa sera, per gli appassionati dei programmi di Costanzo, potrete ritrovarlo in replica su Rete4 nella seconda serata.

Nella seconda serata di oggi, domenica 12 agosto, Maurizio Costanzo torna in replica con il suo Show trasmesso nel corso della passata stagione. Nel frattempo, nonostante l’estate, il giornalista - così come la moglie - continua a lavorare. Ed infatti secondo le anticipazioni di Blogo, pare che Fedez sarà il primo ospite della nuova stagione de L’ intervista in partenza da settembre. Oltre a ciò, Costanzo continua a scrivere tra le pagine del settimanale “Nuovo”, curando una rubrica dove risponde ai lettori. In quella occasione Maurizio ha demolito il Grande Fratello di Barbara d’Urso: “Il GF era orrendo. C’era il film La finestra sul cortile di Hitchcock, invece questo è stato la finestra sulla discarica. E non è che se uno show ha successo vuol dire che è buono: il pubblico si sbaglia. Dobbiamo difenderci dal trash”. Questa sera, la puntata del Costanzo Show in replica, potrà essere visionata anche in streaming attraverso il sito di Mediaset e la relativa applicazione.

