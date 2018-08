Meghan Markle è incinta? Il Principe Harry parte per l’Africa e la lascia a Londra

Meghan Markle è incinta? Il Principe Harry parte per l'Africa e lascia la Duchessa del Sussex a Londra alimentando i rumors. Tutti gli indizi sulla gravidanza.

12 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Meghan Markle e il Principe Harry

Meghan Markle è davvero incinta? Da Kensington Palace non trapela nulla ma gli indizi su una presunta gravidanza della Duchessa del Sussex continuano. Secondo alcune indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra, il Principe Harry sarebbe partito per l’Africa lasciando la sua bellissima moglie a Londra. Esattamente come mamma Diana, anche Harry sostiene alcune organizzazioni che operano in Africa tra le quali la Rhino Conservation Botswana (RCB) che si occupa del recupero e della protezione dei rinoceronti. Per una serie di riunioni, il Principe sarebbe tornato nel continente africano che ama molto esattamente come la madre. Diversamente dagli altri impegni ufficiali a cui ha partecipato da quando si è sposato, stavolta, con lui non c'è Meghan nonostante, esattamente come il marito, sia legatissima all’Africa. In Inghilterra, così, i media ipotizzano che dietro la permanenza di Meghan a Londra mentre Harry è in Africa ci sia proprio una gravidanza. Si tratta dell’ennesimo indizio dopo la decisione di Harry di vendere l’auto sportiva acquistata solo un anno fa e che potrebbe lasciare presto il posto ad una vettura più adatta ad una famiglia.

MEGHAN MARKLE: UN GIOIELLO PER LA FUTURA FIGLIA

In attesa di scoprire se sia davvero incinta, Meghan Markle avrebbe già un gioiello speciale da regalare alla sua futura bambina. Si tratta di un orologio di Cartier che l’ex attrice ha acquistato dopo il successo della serie Suits di cui è stata protagonista. A confessarlo è stata proprio la Duchessa del Sussex in un’intervista rilasciata a Hello nel 2015. «Ho sempre desiderato l’orologio Cartier French Tank», ha spiegato. «Quando ho saputo che la serie era stata riconfermata per la terza stagione, ho completamente perso la testa e acquistato la versione bicolore». Sul gioiello c’è anche un’incisione speciale: «Ho fatto incidere sul retro “To M.M. From M.M.” e ho intenzione di darlo a mia figlia un giorno», ha detto. «Questo è ciò che rende speciali i gioielli, il legame che hai con loro». Meghan e Harry, dunque, annunceranno presto l’arrivo di un erede?

