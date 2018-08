PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 12 agosto 2018 e previsioni: Toro positivo, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox, oggi domenica 12 agosto 2018, a di LatteMiele. Previsioni segno per segno: il Toro è positivo ed è in crescita, buona Luna per la Vergine, gli altri?

12 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 12 AGOSTO 2018

L'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox parte dallo suo studio segno per segno. Il noto astrologo, come ogni giorno, ha tenuto la rubrica Latte e Stelle su LatteMiele. L'Acquario si trova in uno stato di eccessiva stanchezza, il periodo è agitato e tuttavia non si deve assolutamente dare spazio alle perplessità. Le coppie che sono di base forti possono andare avanti ma in questo periodo non si accetta purtroppo quasi nulla della propria vita. Il Capricorno sembra aver superato le tensioni di questo fine settimana. Bisogna fare comunque attenzione perché l'amore non è favorito. Ci sono incomprensioni e tensioni di ogni tipo. In amore le storie nuove non sono consigliate. Diverso è però il discorso di chi ama tanto una persona e vorrebbe avere una conferma come il matrimonio. Questo porta a insoddisfazioni che però non dovrebbero essere esagerate. A volte sarebbe meglio dunque limitare i danni.

TORO POSITIVO E IN CRESCITA, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere quei segni zodiacali che si possono considerare né carne né pesce. In questo momento qualcuno del Toro è più positivo nei confronti di sé stesso e degli altri perché si sente più libero. In amore se c'è una persona che deve dare delle risposte è meglio che parli, in caso contrario a partire da settembre potreste diventare molto irascibili. Il Toro è annoiato e non riesce a trovare la strada per una vera e propria svolta. Molte persone che si frequentano non danno più stimoli, forse è giunto il momento di aprire un nuovo giro di amicizie. I Gemelli hanno diverse cose da mettere in chiaro, con un'agitazione che rimane latente su ogni cosa che si fa. Non si riesce proprio ad essere tranquilli, si vuole vivere con tante cose da fare ma questo a volte crea un po' di caos. Ora sarebbe meglio accomodarsi e cercare di regolare tutto con grande calma e senza fretta.

VERGINE LA LUNA SPLENDE, TOP E FLOP

Ora è il momento di andare invece sui segni che si possono considerare top e flop. In questo momento specifico i nati sotto il segno del Cancro hanno decisamente bisogno di emozioni e conforto nella vita. L'Ariete in questo momento nutre dei forti dubbi soprattutto sul partner. Per questo non si può considerare un periodo positivo, serve voltare pagina e bisogna farlo decisamente in fretta. La Vergine ha una Luna davvero interessante che può regalare degli spunti non da poco. Una tensione positiva potrebbe portare a delle svolte dal punto di vista emozionale, con conseguenti rilanci in campo sentimentale. Per i Pesci è un momento di forza, molti riescono a vivere le cose con grande personalità e soprattutto col sorriso sulla bocca. Si deve comunque evitare di affollare il cervello con troppi concetti che portano a diventare confusi sotto diversi punti di vista.

