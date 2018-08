PIEDONE A HONG KONG/ Su Rai 3 il film con Bud Spencer (oggi, 12 agosto 2018)

Piedone a Hong Kong, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 12 agosto 2018. Nel cast: Bud Spencer, Enzo Cannavale, Al Lettieri, alla regia Stefano Vanzina. La trama del film nel dettaglio.

12 agosto 2018

il film commedia nel primo pomeriggio di Rai 3

NEL CAST ANCHE ENZO CANNAVALE

Piedone a Hong Kong, il film in onda su Rai 3 oggi, domenica 12 agosto 2018 alle ore 14,30. La programmazione televisiva di questa domenica 12 agosto 2018 prevede nel primo pomeriggio di Rai 3 la messa in onda del film di genere poliziesco e commedia Piedone a Hong Kong. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 1975 dalla casa cinematografica Mondial Tefi e distribuita nelle sale dalla Titanus. Fa parte di una saga dedicata alla figura del commissario Rizzo alias Piedone ed è stata diretta dal regista Steno, il soggetto è stato scritto da Lucio De Caro mentre per la sceneggiatura quest'ultimo si è avvalso della collaborazione dello stesso regista e di Franco Verucci mentre nel cast sono presenti Bud Spencer, Enzo Cannavale, Al Lettieri, Renato Scarpa, Robert Weber e Roberta Paladini. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

PIEDONE A HONG KONG, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Negli anni 70 la città di Napoli è costretta a fare i conti con un’ondata di criminalità che ha individuato nel traffico di droga il proprio principale business. Un traffico che vede un vero e proprio collegamento commerciale tra gli Stati Uniti d'America e la stessa città campana. Della vicenda si occupa la Polizia internazionale, la polizia americana e soprattutto quella italiana. Le indagini vengono affidate al commissario Rizzo conosciuto con il nome di Piedone per via della sua incredibile mole fisica. La vicenda si fa piuttosto complessa in quanto nonostante gli sforzi dei tutori della legge non si riesce a rintracciare i responsabili se non un boss mafioso sul conto del quale però non ci sono prove schiaccianti. La situazione precipita quando il commissario Rizzo decide di recarsi presso la casa di questo boss per effettuare un nuovo interrogatorio. Purtroppo questo non sarà possibile in quanto il commissario troverà il boss già morto per via di pugni e calci. Non appena avvertire le autorità il povero commissario sarà anche sospettato di essere stato lui ad uccidere i boss esagerando nel corso dell'interrogatorio con la violenza. Il commissario però non ha alcuna intenzione di farsi incastrare così inizia una personale indagine che lo vedrà coadiuvare con un boss rimpatriato dagli Stati Uniti d’America che in realtà si rivelerà essere un agente dell'FBI sotto copertura. Le indagini ben presto faranno emergere come all'interno del commissariato di polizia vi siano delle talpe che non permettono di combattere efficacemente il crimine. Inoltre Rizzo sarà costretto a viaggiare fino ad Hong Kong dove finalmente troverà le prove di cui era alla ricerca per smantellare l'organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga praticamente in tutto il mondo.

