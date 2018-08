Seduzione letale/ Su Rai 2 il film con Dina Meyer (oggi, 12 agosto 2018)

Va in onda su Rai 2 attorno alle 21.55 il film Seduzione letale diretto da Nancy Leopardi e con nel cast Dina Meyer, Caleb Ruminer, Amanda Detmer, Brian Thomas Smith e molti altri.

12 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Seduzione letale, Rai 2

'Seduzione letale' è il film in onda su Rai Due alle ore 21.55 di domenica 12 agosto 2018, pellicola diretta dalla regista Nancy Leopardi con protagonista Dina Meyer nella parte della spregiudicata Carissa Kensington e Caleb Ruminer nel ruolo del giovane, appena maggiorenne, Mark Richards. Completano il cast della pelicola Amanda Detmer, Brian Thomas Smith, Robert Maschio, Sam Lerner, Dominic Bruggess, Rick Overton, Tessa Harnetiaux e Alexandra Begg. Si tratta sicuramente di un film interessante sia per la sua carica adrenalinica che per quella sentimentale. Proprio per questo saranno in molti quelli che riusciranno ad apprezzare questa pellicola in onda su Rai Due subito dopo il programma di stasera degli Europei di Atletica.

SEDUZIONE LETALE, LA TRAMA DEL FILM

Una volta diplomatosi, lo studente Mark Richards è pronto per dare una svolta alla sua vita, andando a frequentare il prestigioso college di Princeton negli Stati Uniti. Per Mark si tratta di un'avventura particolarmente importante non solo per la sua carriera e il suo futuro, ma anche a livello umano visto che ha vissuto sempre molto controllato e protetto dalla madre Tanya, che essendo vedova ha sviluppato un rapporto quasi morboso nei confronti del figlio, e che vive con grande ansia la prossima partenza autunnale del ragazzo verso Princeton. Tutto sembra definito finché Mark con si imbatte in Carissa Kensington, una donna affascinante e molto più grande di lui, con la quale inizia ad intrattenere una focosa relazione: la presenza di un'altra donna forte nella vita di Mark sembra per lui un modo per affrancarsi dal controllo assillante della madre, ma molto presto il ragazzo scoprirà che Carissa nasconde molti lati oscuri nella sua vita e nel suo carattere, dimostrandosi una donna dominatrice tanto quanto la madre Tanya. Le due donne entreranno in conflitto quando sembrerà chiaro che la relazione con Carissa metterà a rischio non solo la partenza di Mark per Princeton e la costruzione del suo futuro, ma anche la sua sicurezza stessa, visto che Cariss è impegnata in attività particolarmente pericolose e si dimostrerà molto scaltra con le armi da fuoco. Mark però sarà costretto suo malgrado a fare una scelta e dovrà rendersi conto di quale delle due donne che rappresentano una presenza molto pesante nella sua vita possa rappresentare un vero e proprio pericolo: alla fine infatti in una fra Tanya e Carissa avrà la meglio la follia, visto che nessuna delle due vuole rinunciare al ragazzo, e soprattutto per Carissa la relazione con Mark è tutt'altro che un'avventura estiva prima di partire per il college, così come invece la stava vivendo il 18enne.

