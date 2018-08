Stefano Marco Cinetto e Roberta Mazzi/ I genitori di Livio al Maurizio Costanzo Show (replica)

Stefano Marco Cinetto e Roberta Mazzi, i genitori di Livio parlarono di cyberbullismo al Maurizio Costanzo Show in una puntata che viene riproposta oggi in replica su Rete 4.

Stefano Marco Cinetto e Roberta Mazzi sono i genitori di Livio, un giovane ragazzo che ha deciso di togliersi la vita nel 2012. Ancora oggi la coppia non riesce ad accettare la morte assurda del figlio, soprattutto perché il sedicenne di San Pietro in Cariano, in provincia di Verona, è stato spinto a compiere questo gesto estremo a causa dei bulli che lo perseguitavano. Sei anni di dolore per papà Stefano e mamma Roberta: a scoprire il corpo del figlio è stato il padre, che al Maurizio Costanzo Show ha deciso di parlare degli ultimi attimi di vita del figlio. La puntata andrà in onda in replica oggi, domenica 12 agosto 2018, su Rete 4. Stefano Marco Cinetto è il primo della coppia a parlare su richiesta del conduttore e giornalista, ripercorrendo quel giorno in cui la famiglia si era recata a fare visita alla nonna, durante uno dei tanti pranzi domenicali. "Un rito", come lo descrive. "Non era voluto venire" riferisce poi pensando al rientro a casa, quando la moglie si trova alla guida dell'auto e Stefano varca la soglia della loro abitazione, scoprendo che cosa era accaduto durante la loro assenza. "Era solito rimanere a casa la domenica, perché partecipata alle partite di rugby": per questo l'evento non era apparso strano agli occhi di Livio. Attimi che si amplificano, a partire dalla scoperta della porta di casa aperta e la consapevolezza che quello che inizialmente sembrava uno scherzo, era in realtà il risultato del dolore di Livio. "Quell'albero non ha nessuna colpa", riferisce poi del luogo scelto dal sedicenne per impiccarsi, rispondendo alle domande di chi non si capacita di come la coppia sia riuscita a guardare ogni giorno quell'albero che ricorderà sempre loro la morte del figlio. Clicca qui per rivedere il video dei genitori di Livio al Maurizio Costanzo Show.

IL DRAMMA DI LIVIO

Per comprendere il dramma di Livio, il ragazzo di sedici anni che ha deciso di togliersi la vita, bisogna risalire alla sua personalità. Appassionato e curioso, era solito infatti frequentare le lezioni armato delle sue copie di Focus, che lo aiutavano a proporre argomenti di fronte ad una classe svogliata o poco interessata. La madre Roberta Mazzi si spiega così come mai il suo ragazzo sia finito vittima dei bulli, come dimostra un video che ha ritrovato in seguito, in cui alcuni coetanei schiaffeggiano a ripetizione il ragazzo. "Non ho mai pensato che cosa hanno fatto gli altri a lui", continua Roberta nella sua intervista al Maurizio Costanzo Show. I genitori di Livio infatti scoprono solo in un secondo momento che il ragazzo soffriva a causa delle angherie altrui ed ora, nonostante i sei anni trascorsi dalla tragedia, sono ancora in attesa di scoprire che cosa sia davvero successo. "Ho bisogno di ridare dignità a mio figlio", riferisce ancora: Roberta spera sempre che qualcuno dei compagni di Livio possa farsi avanti e raccontarle tanti episodi che le sono stati riferiti, ma che rimangono ancora oscuri. I genitori del sedicenne allo stesso tempo giustificano in un certo senso la reazione dei concittadini. "Ognuno reagisce in modo suo", sottolinea infatti il padre Stefano Marco Cinetto. La moglie invece si chiede in continuazione che cosa abbia sbagliato, se qualcosa dei suoi comportamenti in tanti anni di vita del figlio, abbia contribuito a spingerlo verso questo gesto. "Sono sempre stata una mamma severa", ammette pensando anche alla vergogna immotivata che ancora oggi la spinge a non guardare gli altri negli occhi, sicura forse di aver sbagliato come madre.

