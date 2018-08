TI PRESENTO UN AMICO/ Su Canale 5 il film con Raoul Bova (oggi, 12 agosto 2018)

Ti presento un amico, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 12 agosto 2018. Nel cast: Raoul Bova, Barbora Bobulova, alla regia Carlo Vanzina. La trama del film nel dettaglio.

12 agosto 2018

il film commedia nel pomeriggio di Canale 5

RAOUL BOVA NEL CAST

Ti presento un amico, il film in onda su Canale 5 oggi, domenica 12 agosto 2018 alle ore 14,00. Si tratta di una pellicola italiana prodotta dalla Warner Bros Entertainment Italia con la regia di Carlo Vanzina mentre il soggetto è stato scritto da Enrico Vanzina e Francesco Massaro. La sceneggiatura è stata adattata da entrambi i fratelli Vanzina e dallo stesso Francesco Massaro mentre nel cast sono presenti Raoul Bova, Barbora Bobulova, Martina Stella, Kelly Reilly, Stefano Dionisi e Carlo Giuseppe Gabardini. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TI PRESENTO UN AMICO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Marco è un italiano costretto ad emigrare a Londra per lavorare presso un'azienda italiana che si occupa di cosmetica e prodotti di bellezza. Un lavoro che gli permette di ottenere delle buone soddisfazioni a livello personale ed allo stesso tempo di avere un tenore di vita sufficientemente alto. Inoltre porta avanti da alcuni mesi una relazione sentimentale con una ragazza italiana anch'essa emigrata a Londra per motivi di lavoro. Tutto sembra procedere nel migliore dei modi fino a che la ragazza non deve fare i conti con dei problemi professionali e nello specifico con il licenziamento. Questo insieme ad un desiderio di riallacciare i rapporti con il suo ex fidanzato la mette nella situazione di lasciare il proprio Marco e fare ritorno in Italia sottolineando come abbia necessità di un uomo che sia in grado di offrirgli maggiori sicurezze per il futuro. Per Marco questa è una dura mazzata da digerire in quanto si tratta della ennesima delusione nel campo affettivo. La situazione sembra peggiorare quando il proprio capo lo contatta per metterlo a conoscenza del fatto che deve presentarsi quanto prima alla sede milanese della ditta. Marco avendo ormai una visione molto pessimistica della sua vita crede che il motivo della convocazione sia dovuto ad un licenziamento. In realtà per sua enorme sorpresa non solo non verrà licenziato ma addirittura viene promosso al ruolo del direttore di marketing. Però c'è un aspetto di cui si deve occupare e che non rientra nelle sue corde ed ossia deve individuare 10 persone da licenziare in ragione della crisi economica. Marco così inizia a interagire con alcuni dipendenti inseriti nella lista ed in particolare con delle donne che peraltro prende in considerazione per una possibile relazione sentimentale. Il neo direttore di marketing si troverà così costretto a fare i conti con un pericoloso mischiare questioni lavorative e con quelle sentimentali.

