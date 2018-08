The Hunter/ Su Rai 4 il film con Willem Defoe e Morgana Davies (oggi, 12 agosto 2018)

Su Rai 4 va in onda il film The Hunter con protagonista uno splendido Willem Defoe. Nel cast troviamo anche Morgana Davies, Jacek Koman e Sullivan Stapleton.

12 agosto 2018 Matteo Fantozzi

The Hunter, Rai 4

'The Hunter' è il film che andrà in onda in prima visione su Rai 4 nella prima serata di domenica 12 agosto, alle ore 21.15. Pellicola diretta dal regista Daniel Nettheim si basa sul romanzo, dallo stesso titolo, scritto da Julia Leigh e che ha avuto grande successo alla fine degli anni Novanta. Cast molto ricco per la pellicola che vede nei ruoli dei protagonisti Willem Dafoe nella parte di Martin David, Frances O'Connor nel ruolo di Lucy Armstrong e Sam Neill nella parte di Jack Mindy. Completano il cast di 'The Hunter' Morgana Davies nella parte di Sass Armstrong, Jacek Koman nel ruolo di Middleman, Sullivan Stapleton nella parte di Doug mentre Callan Mulvey è l'altro cacciatore rivale e Dan Wyllie ha un ruolo come il giocatore di biliardo.

THE HUNTER, LA TRAMA DEL FILM

Martin David è un esperto cacciatore che viene assoldato per portare a termine una missione molto importante. Deve infatti recarsi nel cuore dell'Australia, in Tasmania, dove si sono moltiplicati gli avvistamenti di un animale leggendario e considerato estinto, la Tigre della Tasmania: trovarne un ultimo esemplare potrebbe essere fondamentale per campionarne i tessuti e studiare finalmente l'anatomia dell'animale, che è portatore di una tossina che potrebbe avere enormi sviluppi in campo medico. Martin si reca nella foresta ufficialmente per cacciare e osservare un animale di maggiore diffusione e dominio pubblico, il Diavolo della Tasmania. Martin viene ospitato da una famiglia in cui il padre è stato ucciso e la madre vive sedata dagli antidepressivi, con due figli: il cacciatore scopre così che anche il padre di quella famiglia era andato a caccia della Tigre della Tasmania, attorno alla quale ci sono enormi interessi tra ambientalisti che non la vogliono far catturare, società e cacciatori rivali ineressati all'isolamento della tossina e molti altri misteri. L'uomo è stato ucciso nella caccia e Martin rischia di fare la stessa fine: quando scopre che la casa della famiglia è stata bruciata e solo uno dei due figli si è salvato, decide di mettere fine alla storia: trovata la Tigre della Tasmania, la uccide e decide di bruciarne il cadavere, facendola sparire ed evitando così che altri finiscano invischiati in una caccia costata la vita a tanti.

© Riproduzione Riservata.