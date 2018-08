Thelma & Louise/ Su Rai Movie il film di Ridley Scott con Brad Pitt (oggi, 12 agosto 2018)

Su Rai Movie va in onda il film Thelma & Louise diretto da Ridley Scott con nel cast la splendida coppia formata da Geena Davis e Susan Sarandon oltre a un giovanissimo Brad Pitt.

12 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Thelma & Louise, Rai Movie

Thelma & Louise è nella programmazione televisiva di Rai Movie per la prima serata di questa domenica 12 agosto 2018 a partire dalle ore 21:10. Si tratta di un film del genere drammatico avventura Thelma prodotto nel 1991 con alla regia un'eccezionale Ridley Scott mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati Curati da Callie Khouri. le musiche della colonna sonora sono state composte da Hans Zimmer, il montaggio è stato eseguito da Tom Noble mentre gli effetti speciali sono stati realizzati da Stan Parks. Nel cast figurano Geena Davis, Susan Sarandon, Harvey Keitel, Brad Pitt e Michael Madsen. Considerato un vero e proprio road movie ha dimostrato di avere un impatto importante nella storia del cinema anche grazie alla splendida intepretazione della coppia formata da Geena Davis e Susan Sarandon.

THELMA & LOUISE, LA TRAMA DEL FILM

Ci troviamo negli Stati Uniti d'America e per la precisione nello Stato dell'arkansas dove una giovane donna di nome Louise lavora come cameriera presso un fast food. la sua non è un’esistenza soddisfacente In quanto porta avanti una difficile relazione sentimentale con un uomo della sua stessa cittadina che tuttavia non sembra darle tutte le attenzioni di cui è alla ricerca. Una delle migliori amiche di Louise si chiama ed è una donna di circa 30 anni che ha sposato un uomo che non la rispetta in quanto profondamente sessista e soprattutto impegnato praticamente 24 ore al giorno per ottemperare ai propri obblighi di lavoratore. le due donne insoddisfatte delle rispettive vite deciso di regalarsi un weekend all'insegna della libertà e del divertimento. In pratica di un auto si mettono in viaggio alla volta di un albergo presso il quale hanno prenotato allo scopo di trascorrere qualche giorno all’insegna del divertimento. siccome il tragitto è abbastanza lungo decidono di sera di fare tappa presso un locale che incontrano lungo la loro strada. Si tratta di un classico locale in genere western con tanto di musica dal vivo country. Complice qualche bicchiere di troppo e la voglia eccessiva di divertirsi la povera Thelma si ritrova nel retro del parcheggio con un bellimbusto che sta cercando di violentarla. In aiuto di Thelma arriva Louise con tanto di pistola che purtroppo si vede costretta ad utilizzare per legittima difesa. Le due donne invece di chiamare la polizia decidono di scappare verso il Messico dando così vita ad un’avventurosa fuga simbolo della volontà delle donne di essere rispettate dall’uomo.

