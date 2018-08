Un poliziotto ancora in prova/ Su Italia 1 il film diretto da Tim Story (oggi, 12 agosto 2018)

Su Italia 1 va in onda il film Un poliziotto ancora in prova diretto da Tim Story e con nel cast Ice Cube, Tika Sumpter, Ken Jeong e molti altri ancora. Una commedia definita d'azione.

12 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Un poliziotto ancora in prova, Italia 1

'Un poliziotto ancora in prova' è il film in onda in prima serata alle ore 21.20 di domenica 12 agosto su Italia 1. La pellicola, diretta dal regista Tim Story (famoso soprattutto per aver realizzato i film dedicati alla saga dei supereroi de 'I Fantastici 4') è uscita nelle sale cinematografiche nel 2016 ed è il sequel di 'Poliziotto in prova', realizzato due anni prima sempre da Tim Story. Il protagonista della pellicola è il rapper e attore, molto famoso negli Stati Uniti, Ice Cube, che interpreta il Tenente James Payton. Tika Sumpter è Angela Payton-Barber, Ken Jeong è A.J., l'hacker, mentre Bruce McGill ha il ruolo del Tenente Brooks e Kevin Hart ha la parte dell'agente Ben Barber. Sherri Shepherd è Cori, Michael Rose interpreta la portinaia, Benjamin Bratt è Antonio Pope ed Olivia Munn ha il ruolo dell'agente Maya Cruz. Nadine Velazquez è Tasha, Carlos Gomez ha la parte del Capitano Hernandez e Glen Powell ha il ruolo di Troy.

UN POLIZIOTTO ANCORA IN PROVA, LA TRAMA DEL FILM

In 'Un poliziotto ancora in prova' continuano le avventure del Tenente James Payton e del suo braccio destro, l'agente Ben Barber che si appresta a diventare suo cognato, visto che sposerà la sorella del Tenente, Angela Payton Barber. I due si apprestano a partire per Miami per sgominare un'organizzazione criminale, ma James non è per nulla convinto di dover lavorare ancora, per giunta anche in trasferta, con Ben. L'intervento di Angela sarà decisivo per convincere il Tenente ad offrire una nuova chance al volenteroso, ma un po' pasticcione, futuro cognato. Arrivati in Florida, James e Ben troveranno collaborazione decisiva per riuscire ad arrestare il pericoloso criminale Antonio Pope, grazie a Maya Curz, agente della polizia della Florida, e al formidabile hacker AJ, che riuscirà a far venire a galla i traffici di Pope utilizzando le sue doti informatiche.

