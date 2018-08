Uomini e Donne/ Angela Caloisi e Paolo Crivellin: convivenza e un grande progetto in arrivo! (Trono Classico)

12 agosto 2018 Anna Montesano

La storia d'amore tra Paolo Crivellin e Angela Caloisi, a dispetto di chi parlava di crisi e di allontanamento tra i due, procede a gonfie vele. A confermarlo sono proprio loro in una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine. Paolo e Angela stanno trascorrendo una romantica vacanza in Puglia: gli ultimi scatti li mostrano ad Alberobello, innamorati più che mai. Ma nel futuro di Paolo e Angela ci sono grandi progetti. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne ha svelato di essere pronta ad iniziare la convivenza: "Il nostro rapporto sta crescendo ogni giorno di più e la distanza sta effettivamente diventando un problema sempre più grande. - ha ammesso Paolo - Non si tratta solo di una questione di ritmi e difficoltà nel conciliare tutti gli impegni, ma la verità è che abbiamo sempre più bisogno di trascorrere del tempo l’uno con l’altra."

GRANDI PROGETTI PER ANGELA E PAOLO

Al settimo cielo, Angela Caloisi ha fatto coro a Paolo Crivellin, dichiarando: "Quest’inverno potrebbe realizzarsi il tutto: in tal caso sarò io a trasferirmi, perché lui non può assolutamente lasciare la realtà lavorativa che si è costruito lì, anche se ama venire nella mia città. - ha anticipato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, aggiungendo - Intanto a settembre vogliamo mettere le basi per alcuni progetti di coppia. Stiamo discutendo della possibilità di avviare un’attività in comune. Se si dovesse concretizzare la convivenza, ci piacerebbe iniziare a gettare delle basi solide a tutto tondo." Un'attività in comune e la convivenza: due progetti importanti che confermano il grande amore che lega la coppia.

