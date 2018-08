Uomini e Donne/ Giorgio Manetti stupisce i fan: svelato il suo nuovo progetto! (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti ha annunciato attraverso Instagram il suo nuovo progetto: un sito tutto suo! Ecco i dettagli

12 agosto 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti

Ormai è ufficiale: Giorgio Manetti sta per dare il via ad un nuovissimo e importante progetto. Ad annunciarlo è proprio il noto cavaliere di Uomini e Donne che, sul suo profilo Instagram, ha scritto: "Amici è iniziato il conto alla rovescia....39 giorni rimasti alla data del 17 Settembre! Esattamente alle 16:00 di quel giorno inizierà una fantastica avventura...non mancate! Countdown begins today...will you be ready??? Love". Giorgio Manetti aveva svelato, proprio pochi giorni fa, che presto avrebbe dato il via ad un nuovo progetto. "Ancora non si può dire nulla, almeno ufficialmente su Uomini e Donne... Posso però dire un'altra cosa: a settembre varerò un nuovo progetto tutto mio, secondo me bello e accattivante, che può interessare al grande pubblico. Riparliamone a fine estate" aveva fatto sapere il cavaliere attraverso le pagine del settimanale Sono.

GIORGIO MANETTI LANCIA IL SUO PORTALE

Il progetto di Giorgio Manetti non è ancora del tutto svelato, anche se il cavaliere di Uomini e Donne ha dato un indizio: un sito internet. Ebbene sì: sempre che Giorgio abbia deciso di aprire un sito tutto suo, dove probabilmente parlerà della sua vita, darà consigli al suo pubblico e racconterà aneddoti particolari. Il nome del sito è "giorgiomanettilifestyle.it", nome che fa già intuire quali potranno essere i contenuti. E digitandolo, scopriamo infatti che è attivo un countdown che conta circa 36 giorni ormai, alla fine dei quali il pubblico e i fan di Manetti potranno scoprire di cosa si tratta. Rimane, intanto, il mistero sul suo possibile ritorno a Uomini e Donne. Giorgio tornerà da Gemma?

