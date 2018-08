AMORE MIO AIUTAMI/ Su La7 il film con Alberto Sordi (oggi, 13 agosto 2018)

Amore mio aiutami, il film in onda su La7 oggi, lunedì 13 agosto 2018. Nel cast: Alberto Sordi che ha diretto anche la regia, Monica Vitti e Laura Adani. Il dettaglio della trama.

13 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su La7

NEL CAST ANCHE MONICA VITTI

Amore mio aiutami sarà il film in onda nella prima serata di La7 di oggi, lunedì 13 agosto 2018. Una pellicola italiana con la regia di Alberto Sordi datata 1969, vede come protagonisti lo stesso attore romano nella parte di Giovanni Machiavelli e Monica Vitti nel ruolo di Raffaella. Completano il cast del film Laura Adani nella parti di Elena, madre di Raffaella, mentre Silvano Tranquilli è Valerio Mantovani, Karl-Otto Alberty è il coreografo Bauer, Nestor Garay è Padre Bardella, Mariolina Cannuli interpreta Danila Parodi, Gaetano Imbrò è il medico, Ugo Gregorett ha la parte di Michele Parodi, Maurizio Davini è invece Roberto. Ma scopriamo la trama del film nel dettaglio.

AMORE MIO AIUTAMI, LA TRAMA DEL FILM

I protagonisti di 'Amore mio aiutami' sono Giovanni e Raffaella, una coppia che vive insieme da dieci anni e dimostra un grande affiatamento, sia in pubblico sia in privato. Questo perché i due si dichiarano una coppia aperta, aperta a nuove esperienze e fuori dai cliché della gelosia e della possessività che, secondo loro, avvelena la vita di coppia di moltissime persone. Le certezze di Giovanni vacilleranno però quando Raffaella dimostrerà di essersi prensa una sbandata per Valerio Mantovani, un quarantenne rampante e affascinante che rischia di mettere in crisi la solida coppia. Come da loro abitudine, Raffaella decide di parlare apertamente con Giovanni della sua infatuazione, chiedendo consiglio al marito su cosa fare e cercando di capire se cedere agli impulsi verso Valerio possa mettere definitivamente a repentaglio la coppia. Di fronte agli eventi, Giovanni dimostra di essere arrabbiato e possessivo come tutti gli altri uomini, ma per restare fedele ai suoi principi, lascia intendere a Raffaella di volerla consigliare e seguire in questo suo innamoramento verso Valerio. Segretamente però Giovanni cercherà di sabotare la conoscenza dei due ma in maniera maldestra, e alla fine la coppia arriverà all'inevitabile rottura.

© Riproduzione Riservata.