Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso di nuovo insieme?/ Lei pubblica una foto col cantante ma commette una gaffe

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso di nuovo insieme? Lei pubblica una foto col cantante da Cellino San marco ma si scopre che lo scatto è del 2016!

13 agosto 2018 Anna Montesano

Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi

Loredana Lecciso torna al centro del gossip. Erano ormai giorni che non si parlava dell'ex di Al Bano Carrisi, se non indirettamente, invece nelle ultime ore, la bionda showgirl torna al centro dell'attenzione. Tutto per aver pubblicato alcune ore fa una foto che la ritrae proprio insieme ad Al Bano Carrisi. Nello scatto pubblicato su Instagram, Loredana è appoggiata alla spalla di Al Bano e negli hashtag scrive #picoftheday, #family, #lunch, #Sunday, #relax, #feelgood, #peace, #family e pure #instamoment, facendo quindi intendere di aver pranzato insieme al suo ex. Poi specifica che a scattare la foto è stato il loro bambino Bido. I follower hanno subito creduto che lo scatto stesse ad indicare un ritorno di fiamma o comunque una riconciliazione tra i due, eppure la verità sembra essere un'altra.

LOREDANA LECCISO: CHE GAFFE!

Purtroppo gli hashtag che lasciavano intendere un pranzo in famiglia nella tenuta di Cellino San Marco sembrano non essere proprio "attuali". Stando, infatti, a quanto riporta il portale del Il Tempo, la foto pubblicata dalla Lecciso risalirebbe al 2016. La fonte dell'indiscrezione è il profilo @barbaracarmelitadurtoo: “per amor di verità, a Cellino oggi c’è stato un pranzo con presenti Romina e i figli… purtroppo questa foto è del 2016 e non scattata oggi. - si legge - Loredana non era presente al pranzo familiare ci tengo a precisarlo!”. Pare, infatti, che Al Bano non fosse proprio a Cellino San marco ieri, bensì a Milano. In Puglia, invece, c'era soltanto Romina Power. Rimane quindi una domanda: perché la Lecciso ha pubblicato questa foto?

© Riproduzione Riservata.