AMBRA ANGIOLINI, DEDICA D’AMORE A MASSIMILIANO ALLEGRI/ “Avevo bisogno di brillare, fare qualcosa solo per me”

Ambra Angiolini, la bellissima dedica d’amore per il compagno Massimiliano Allegri: "L’unico uomo che sa abbracciarmi senza stringermi", le sue parole su Vanity Fair.

13 agosto 2018 - agg. 13 agosto 2018, 18.51 Valentina Gambino

Ambra Angiolini ha ritrovato l'amore tra le braccia di Massimiliano Allegri. I primi passi della loro conoscenza si sono sviluppati scrivendosi: "E poi ci siamo incontrati", confida. Quando è finita la lunga storia d'amore con Francesco Renga, l'attrice romana racconta di avere avuto bisogno di fare qualcosa esclusivamente per lei: "Ho strappato un velo e non l’ho fatto né per altruismo, né per bontà, né tantomeno come dicono in tanti facendomi incazzare, per i figli. Avevo bisogno di brillare perché se non brillo io e non sono felice non possono esserlo neanche le persone alle quali voglio bene". Oggi infatti, si sente solida nella vita privata. "Ho mollano molti più analisti che uomini" racconta. Poi svela cosa rappresentava per lei l'amore, quando era una ragazzina e l'idea la terrorizzava: "Me ne stavo per conto mio e l’idea di portarmi dietro un fidanzato per lungo tempo mi atterriva. Gli anni più belli me li sono goduti anche per questo". A 41 anni Ambra sorride ed è cresciuta: "Non devo più andare di moda, sono diventata quasi un marchio D.O.P e mi sento adulta e diventare adulti significa conquistare spazi che ieri mi sembravano strettissimi". (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Ambra Angiolini tra le pagine di Vanity Fair, racconta la sua carriera e il suo momento estremamente felice. "Sono diventata più umile", spiega. E poi finalmente si apre agli estimatori parlando della sua storia d'amore con Massimiliano Allegri. In edicola da mercoledì 15 agosto, l'attrice romana compare nella cover, con un bellissimo primo piano in bianco e nero. 41 anni lo scorso 22 aprile e un bilancio di una carriera eternamente in divenire. Dall'adolescenza dove, tra provocazioni e ilarità, ha imparato a fare televisione al fianco di un vero genio del nonsense: Gianni Boncompagni. "Negli anni sono molto cambiata", racconta. Poi parla anche delle sue insicurezze: "Sentendomi meno capace di quel che avrei voluto essere, non eccepivo su niente per questione di opportunità. Tacevo ed era un male: “Che la propongo a fare questa cosa? Tanto non vale niente” mi dicevo perché all’inizio mi sentivo in difetto nei confronti di un mestiere che mi è cambiato tante volte davanti agli occhi".

E' un'Ambra Angiolini più matura e risoluta quella che si racconta tra le pagine del nuovo numero di Vanity Fair in uscita il 15 agosto. Oggi racconta di non vergognarsi più di niente: "Scelgo le persone con cui fare un pezzo di strada e ho voglia di perdere tempo a cercare il mio punto di vista: se poi si rivela una stronzata non importa". Se si volta indietro, sostiene comunque di essersi divertita molto e di avere trovato il giusto equilibrio contro le critiche: "Non me ne strafrego del giudizio altrui, ma ho accettato la possibilità che agli altri non piaccia quel che faccio e non ci sto più male". Dopo la fine della storia d'amore con Francesco Renga, padre dei suoi due figli Jolanda e Leonardo, Ambra ha conosciuto Massimiliano Allegri. "Due anni fa il cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca (Renga, ndr) e poi è stato rianimato da un altro uomo (Allegri, ndr) che lo ha fatto con una dolcezza che non si può raccontare. Quando è tramontata la storia precedente avevo bisogno di fare qualcosa per me". Poi conclude con un pensiero d’amore profondamente bello e autentico: "È arrivato l’unico uomo nella vita che sia stato capace di abbracciarmi senza stringermi. È arrivato quello che non stavo cercando ma che era necessario trovassi. Ed è talmente bello- conclude- che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: saper che tornerà da me. Sempre".

