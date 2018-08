Barbara D'Urso/ "Sono naturale naturale al cento per cento, anche nel corpo", ma sui social è polemica

Barbara D'Urso, a 61 anni compiuti, non ha bisogno di ricorrere al bisturi né a Photoshop. E ai suoi haters che l'accusano di ritoccare le immagini risponde così...

13 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Barbara D'Urso

Per tutti è la signora dei pomeriggi di Canale 5, mentre per i suoi collaboratori è "la zarina", a causa delle base temperature che pretende nello studio. Lei, però, sente di essere semplicemente una donna come tante, una donna che ama essere corteggiata e che sente di essere "naturale al cento per cento, anche nel corpo". Sono queste le parole che Barbara D'Urso ha rilasciato nell'intervista concessa a Panorama, nella quale ha ammesso di essere favorevole al bisturi - anche se fino a oggi non ne ha mai fatto uso - e di non aver bisogno di ricorrere a Photoshop: "Grazie a Dio la natura mi ha voluto bene". Poche ore fa, però, Barbara D'Urso è stata attaccata sui social da un hater, che, commentando un'immagine che la ritrae in splendida forma con indosso un paio di pantaloncini corti, l'ha accusata di aver utilizzato Photoshop per ritoccare la lunghezza delle sue gambe. La conduttrice, però, ha scelto di replicare immediatamente, pubblicando una Story nella quale, mettendo in evidenza la lunghezza delle sue gambe al naturale, ha ironizzato tirando in ballo l'uso di Photoshop.

"INNAMORATA? SONO CORTEGGIATA E STO BENE"

C'è una questione che nelle ultime settimane ha fatto infiammare le pagine dei principali settimanali di gossip: Barbara D'Urso è innamorata? A rispondere una volta per tutte a questa domanda è stata la nota conduttrice, che nell'intervista rilasciata a Panorama (ne abbiamo parlato qui) ha rivelato di sentirsi finalmente appagata: "Sono corteggiata e sto bene, sento una bella energia intorno a me e questo mi rende serena". Il riferimento ad Alberto Mezzetti sembra essere evidente, dal momento che qualche settimana fa è stato proprio lui a confermare il loro flirt. Il tarzan di Viterbo, però è avvisato: Barbara D'Urso, in amore, non ama di certo accontentarsi: "Ho sempre lasciato, purtroppo. Quando il rapporto non è all'altezza delle mie aspettative non riesco a vederlo finire e do un taglio netto. Si fa una gran fatica".

© Riproduzione Riservata.