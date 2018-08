Box Office Italia, "Shark" fa schizzare gli incassi / Oltre 1,6 milioni guadagnati, supera Ocean's 8

Box Office Italia, il film "Shark - Il Primo Squalo" fa schizzare gli incassi, guadagnando oltre 1,6 milioni- Secondo posto, invece, per il film Ocean's 8

13 agosto 2018 Anna Montesano

Shark - Il Primo Squalo

È stato un ottimo weekend per il box-office italiano. Oltre 3.3 i milioni di euro incassati in quattro giorni, che segnano una netta crescita rispetto a un anno fa. In testa, come film più visto, balza Shark – il Primo Squalo, che incassa 1.6 milioni di euro con una media superiore ai 4.000 euro per sala. Un risultato che non si registrava da giugno e che sembra sottolineare una ripresa dopo un difficile periodo per il cinema. Shark - Il primo squalo è un film di genere azione, horror, fantascienza, thriller del 2018, diretto da Jon Turteltaub, con Jason Statham e Bingbing Li. È uscito al cinema il 09 agosto 2018, ed è distribuito da Warner Bros Italia. Al centro del film, come intuibile, uno squalo gigante, il poù grande mai visto prima, e un equipaggio che cerca di salvarsi e di fermarlo.

LA CLASSIFICA DEI FILM PIU' VISTI IN ITALIA

Per quanto riguarda la classifica dei film più visti in Italia, dopo Shark troviamo Ocean’s 8, con quasi 300mila euro e un totale di 2.4 milioni di euro; mentre bastano le anteprime di sabato a far piazzare Ant-Man and the Wasp al terzo posto con 278mila euro: la pellicola uscirà domani. Al quarto posto seguono le anteprime di Mamma Mia! Ci Risiamo, che ieri ha raccolto 222mila euro, mentre al quinto posto Il Tuo Ex non Muore Mai incassa 172mila euro. Sesto posto per Hereditary – Le Radici del Male, con 132mila euro e un totale di 1.1 milioni di euro, seguito da Skyscraper con 90mila euro e un totale di 1.6 milioni di euro. All’ottavo posto Dark Hall incassa 70mila euro, per un totale di 291mila euro, mentre al nono posto Luis e gli Alieni tiene molto bene e incassa 52mila euro, per un totale di 621mila euro.

