COCO AVANT CHANEL - L'AMORE PRIMA DEL MITO/ Su Canale 5 il film con Audrey Tautou (oggi, 13 agosto 2018)

COCO AVANT CHANEL - L'AMORE PRIMA DEL MITO

Coco Avant Chanel, il film in onda su Canale 5 oggi, alle ore 13,40. Nel cast troviamo anche Audrey Tatou, Benoit Poelvoorde, alla regia Anne Fontaine. La trama del film nel dettaglio.

13 agosto 2018

il film biografico nel primo pomeriggio di Canale 5

NEL CAST BENOIT POELVOORDE

Coco Avant Chanel è il film in onda nel pomeriggio di questo lunedì 13 agosto su Canale 5. Una pellicola biografica di produzione franco-belga realizzata nel 2009 dalla regista Anne Fontaine, racconta la storia della vita dell'icona della moda mondiale, Gabrielle Coco Chanel. La parte della protagonista è stata affidata ad Audrey Tatou, attrice amatissima in Francia e molto conosciuta in tutto il mondo per la sua interpretazione in 'Il favoloso mondo di Amelie'. Completano il cast di 'Coco Avant Chanel' Benoit Poelvoorde nella parte di Etienne Balsan, Yan Duffas nel ruolo di Maurice de Nexon, Lisa Cohen e Ines Bessalem nella parte di Gabrielle e Adriene Chanel a 10 anni, mentre Adrienne da adulta viene interpretata da Marie Gillain. Alessandro Nivola è Arthur 'Boy' Capel, Régis Royer è Alec mentre il cast del teatro viene interpretato da Jean-Yves Chatelais nel ruolo del direttore, Pierre Diot nel ruolo dell'attore e Vincent Nemeth nella parte dello spettatore. Emmanuelle Devos è Emilienne d'Alençon, Bruno Abraham-Kremer ha la parte di Tailleur Deauville, Roch Leibovici è Jean mentre Fabien Behar è il proprietario della boutique ed Etienne Bartholomeus è il proprietario dell'hotel Balsan. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COCO AVANT CHANEL, LA TRAMA DEL FILM BIOGRAFICO

'Coco Avant Chanel' si sofferma in particolare sulla vita di Gabrielle Chanel, detta Coco, prima che il marchio legato al suo cognome diventasse un'icona assoluta nel mondo della moda e dell'eleganza. Come suggerisce il titolo, si approfondisce chi era la giovane e ambiziosa Coco prima di diventare per tutto il mondo 'Chanel', un nome, una garanzia. Gabrielle lavora come sarta dimostrando ottime abilità, ma la sera si esibisce come cantante e cabarettista, con un'attitudine forse inaspettata per una tranquilla ragazza francese per il mondo dello spettacolo. E proprio grazie al cabaret avverrà l'incontro con quello che viene considerato più di altri il grande amore della sua vita, quello con nobiluomo Etienne Balsan, che la introduce in un mondo altolocato e pieno di lussi, sconosciuto per lei fino a quel momento. Alla scoperta dell'amore, Coco vede nascere di pari passo la passione per l'eleganza e la moda, e il mondo in cui Etienne l'ha introdotta è quello ideale per fare il salto di qualità da semplice sarta ad icona assoluta della moda mondiale. Il cammino sarà lungo, tra fallimenti, speranze e incredibili trionfi che faranno diventare il nome Chanel il più ricercato e famoso del mondo nel suo campo. Ma sotto le ceneri della sofisticata donna d'affari e stilista, coverà sempre l'entusiasmo di Coco, la ragazza che si esibiva sui palchi dei piccoli teatri perché da essi vedeva la finestra sulla quale affacciarsi verso un mondo tutto da conquistare, in maniera introspettiva, viene sottolineato il contrasto tra la donna piena d'eleganza e la feroce ambizione negli affari di Coco.

