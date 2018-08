Chiara Ferragni e Fedez matrimonio / Ecco gli invitati ufficiali alle nozze: da Bebe Vio alla Dark Polo Gang

13 agosto 2018 Anna Montesano

Chiara Ferragni e Fedez

Mancano ormai meno di tre settimane al matrimonio di Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez. L'evento dell'anno si celebrerà il primo settembre a Noto, in Sicilia, dove la fashion blogger e il cantante si scambieranno il fatidico sì davanti ad amici e familiari. Ma chi sarà presente al grande evento? Quali sono gli invitati ufficiali? La lista completa, chiaramente, non è stata resa pubblica, ma ad aiutarci a scoprire chi è stato invitato e chi no sono i social. Tra i nomi degli ospiti spiccano quelli di Ilary Blasi e Francesco Totti, invitati proprio tramite Instagram dai futuri sposi. La conduttrice aveva chiesto con ironia di presenziare alla cerimonia e la coppia l'ha accontentata: «Ilary e Francesco abbiamo un annuncio per voi: siete ufficialmente invitati al The Ferragnez Wedding». Dalle stories del noto social network, abbiamo però scoperto il nome di altri invitati alle nozze.

TUTTI GLI INVITATI ALLE NOZZE

Al "Ferragnez Wedding" sarà presente anche Bebe Vio, nota campionessa paralimpica. Dovrebbero poi esserci la top model Bianca Balti e l’ereditiera Paris Hilton. Non mancherà J-Ax, collega di Fedez, e i giudici di XFactor: Manuel Agnelli. Ci sarà anche la Dark Polo Gang, ovviamente tutta la famiglia di Chiara con le sorelle Francesca e Valentina, che faranno da testimoni. Poi il make-up artist Manuele Mameli e gli amici/colleghi tra cui Fabio Maria Damato, Martina Maccherone, Pardis Zarei, Rachel Zeilic, Michela Gombacci, Alice Carli. Ci saranno le influencer Chiara Capitani, Veronica Ferraro e Chiara Biasi. Assente invece Fabio Rovazzi, dopo aver confermato la rottura dei rapporti con Fedez.

