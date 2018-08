Concerto Zucchero, Wanted tutta un'altra storia/ Uno show eccentrico come il suo protagonista

Su Canale 5 è stata trasmessa la replica del bellissimo concerto di Zucchero andato in scena all'Arena di Verona. Un evento unico ed appassionante: ecco perchè.

Zucchero in concerto

Altra mossa azzeccata da parte di Canale 5, che per infiammare la prima serata sulla rete ammiraglia ha puntato su una stella della musica italiana come Zucchero. Una decisione evidentemente vincente, confermata anche dall'entusiasmo registrato sui social dai fan del cantante. Grazie al Wanted tutta un'altra storia, il talento dell'eccentrico cantautore è stato rivisitato in tutte le salse, con tutti i brani più importanti. Un evento durato meno di tre ore, capace di attraversare le varie fasi della carriera dell'artista. Un appuntamento imperdibile per i fan di Zucchero, che ha portato sul palco i pezzi più amati, ma anche gli ultimi brani tratti dalla raccolta Wanted - The Best Collection. Durante il live, Zucchero ha cantato tanto e parlato poco, quando lo ha fatto ha lanciato messaggi importanti. Anche attraverso la musica, con brani come Fatti di Sogni: "Dobbiamo continuare a pensare che ci siano speranza e bellezza. Quando non sto bene, vedendo cosa succede nel mondo tra attacchi, terrorismo e l’esodo biblico di migranti ormai incontrollabile, io sogno e immagino che questa gente possa avere un posto dove andare e stare".

Zucchero in concerto, record e ospiti di grido

L'evento trasmesso ieri sera da Mediaset fa parte di un Tour che è durato ben due anni, capace di portare a quota 166 i concerti di Zucchero, con 3 ore di canzoni in 5 continenti, 48 nazioni e 136 città. Numeri incredibili, valorizzati da una serie di nomi prestigiosi. Grandi artisti della musica internazionale e italiana hanno affiancato Zucchero durante il suo concerto: da Adriano Molinari ad Andrea Whitt passando per Brian Auger, Carlos Minoso, Lazaro Amauri Oviedo Dilout, Doug Pettibone, Mario Schillirò, Nicola Peruch, Polo Jones, Queen Cora Coleman, James Thompson e Kat Dyson. Il vero protagonista però è stato sempre lui, acclamato fin da subito dai suoi dodicimila fan accorsi all'Arena. Un'atmosfera magica in un posto speciale per chiunque ami la musica. Zucchero ancora una volta ha lasciato il segno, lo ha fatto a suo modo, con la sua originalità che gli permette tuttora di essere tra i cantanti più apprezzati in Italia e nel mondo.

Zucchero all'Arena di Verona: una serata di grandi successi

Quasi tre ore di musica in Wanted tutta un'altra storia, Zucchero ha proposto al pubblico i suoi più grandi successi, ma anche i brani più recenti, facendo incontrare i fan di vecchia data e i più giovani. E per le canzoni che rischiavano di restare fuori dall'Arena, Zucchero ha pensato ad un medley tra il sacro e il profano, come ha detto lui stesso: "Vi faccio sentire delle canzoni che tronco quando mi sto annoiando. Le canzoni dovrebbero durare un minuto, hai già detto tutto. Dopo è tutto brodo che è allungato. Io sono uno che tendenzialmente distrugge quel che ama”. Poi i grandi classici come X colpa di chi?, Partigiano reggiano, 13 buone ragioni, Fatti di sogni, Terra incognita, Vedo nero, Baila (Sexy Thing), Never Is a Moment (Jimmy LaFave cover), Iruben Me e molto altro. Un evento che Verona e i fan di Zucchero non dimenticheranno facilmente. In attesa del prossimo concerto, gli appasionati potranno consolarsi con l'ultimo album o con i vecchi cd.

