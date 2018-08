EVITA/ Su Rete 4 il film con Madonna e Antonio Banderas (oggi, 13 agosto 2018)

Evita, il film drammatico in onda su Rete 4 oggi, in seconda serata. Nel cast troviamo Madonna, Antonio Banderas e Jonathan Pryce, alla regia Alan Parker.

13 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Rete 4

Evita è il film che verrà trasmesso nella seconda serata su Rete 4 questo lunedì 13 agosto 2018. La pellicola, diretta da Alan Parker, è tratta dall'ominimo musical realizzato per il teatro da Andrew Lloyd Webber e Tim Rice, e nel 1996 ha rilanciato la carriere cinematografica della popstar Madonna, probabilmente alla sua più importante interpretazione sul grande schermo. Madonna è appunto la protagonista Evita Peron, mentre il narratore del film è Antonio Banderas nella parte di 'Che', che nelle intenzioni degli autori rappresenta la coscienza critica del popolo argentino. A completare il cast della pellicola troviamo, Jonathan Pryce nella parte di Juan Domingo Peron, con Andrea Corr che ha invece il ruolo della sua amante. Peter Polycarpou interpreta Domingo Mercante, Victoria Sus ha il ruolo di Dona Juana, Olga Merediz ha la parte di Blanca e Jimmy Nail interpreta invece Agustin Magaldi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

EVITA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

'Evita' è il musical che racconta la storia di Evita Peron, che dal 1946 al 1952 è stata l'amatissima First Lady d'Argetina, moglie del Presidente Juan Domingo Peron. Un personaggio la cui vita viene approfondita nel film dal 18esimo anno di età, da quando cioè Evita era la compagna di uno dei più amati cantanti di Tango, il ballo Nazionale d'Argentina, ovvero Agustin Magaldi. Pur di umili origini, arrivata a Buenos Aires come ragazza delle campagne, Evita si dimostra particolarmente intelligente e soprattutto adatta alla vita pubblica, tanto da legarsi con il colonnello Juan Domingo Peron, sostenendolo nella sua avanzata politica, portando molto avanti il ruolo della sua influenza e cambiando la concezione sudamericana di moglie docile e sottomessa del leader, diventando così una vera protagonista della vita pubblica argentina. Questo nonostante le feroci critiche che hanno spesso fatto vedere in cattiva luce la relazione tra Peron e un'umile ragazza come Evita, estranea all'aristocrazia dell'esercito nazionale. Peron viene eletto presidente e come First Lady Evita lo supera anche in popolarità, cercando relazioni sempre più strette con gli altri paesi sudamericani, dimostrando che l'unione e non l'isolamento faceva la forza in politica. I suoi modi gentili e la sua passione per il popolo e gli strati più umili della società, che non aveva mai dimenticato vista la sua provenienza, la renderanno amatissima dagli argentini, che cadranno nella più nera disperazione quando Evita si ammalerà di una forma molto aggressiva di cancro, impossibile da curare. A soli 33 anni Evita morirà, ma resterà nell'immaginario collettivo il personaggio più amato nella storia della politica in Argentina.

