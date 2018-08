Emily Ratajkowski / Video: balletto sexy a largo di Porto Cervo, ma sui social infiamma la polemica

Emily Ratajkowski si è recata a Porto Cervo in occasione dell'UNICEF Summer Gala. A fare il giro del mondo sono stati però i suoi balletti sexy, che hanno scatenato qualche polemica.

13 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Emily Ratajkowski (Instagram)

Da quando Emily Ratajkowski è sbarcata nel nostro paese, le vacanze degli italiani sono diventate particolarmente bollenti. L'attrice e modella, in Sardegna in occasione dell'UNICEF Summer Gala, nei giorni scorsi ha infatti pubblicato diversi aggiornamenti sexy che la ritraggono in barca, al largo della costa di Porto Cervo, da dove ha stupito tutti i suoi fan sfoggiando scollature mozzafiato e mini bikini. Nel servizio fotografico improvvisato, non sono mancati balletti sexy e ammiccamenti alla camera, il tutto a pochi passi dal suo attuale marito, Sebastian Bear-McClard, che ha osservato divertito ogni suo siparietto. Ma, fra gli scatti più chiacchierati, c'è anche quello che ha visto la modella salire a bordo di una moto d'acqua, un'immagine dove le bellezze delle coste della Sardegna sono di certo passate in secondo piano; lo scatto, inoltre, ha collezionato, in soli pochi giorni, oltre 1 milione e mezzo di like. Se ve lo siete persi, potete visualizzarlo sul profilo ufficiale della modella a questo link.

SCATTI TROPPO SEXY: LA POLEMICA SUI SOCIAL

A fare il giro del mondo non sono state solo le immagini di Emily Ratajkowski e del suo balletto sexy (qui la clip disponibile sul suo profilo ufficiale), ma anche la presenza di un uomo che oggi, proprio in virtù della sua vicinanza alla celebre modella, è fra i più invidiati del pianeta. Lui si chiama Jordan Barrett, ha 23 anni ed è una fashion star del Queensland. In vacanza a Porto Cervo, insieme alla stella di The Gone Girl, c'era infatti anche lui, avvistato in uno scatto che ritrae Emily Ratajkowski distesa in posizione prona, mentre lui appoggia la testa sulle sue gambe. Lo scatto sexy ha però provocato la reazione dei tanti followers in rete, pronti a bacchettare l'ex modella, che attualmente è sposata con il regista Sebastian Bear-McClard (con il quale è convolata a nozze a poche settimane dalla fine della sua ultima storia d'amore). Tuttavia, Emily Ratajkowski e Jordan Barrett non erano di certo da soli: assieme a loro, sulla barca a largo di Porto Cervo, c'erano anche l'attore Michelle Rodriguez e la popstar Rita Ora.

