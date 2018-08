Evolution/ Su Rai 4 il film diretto da Ivan Reitman con David Duchovny (oggi, 13 agosto 2018)

Su Rai 4 va in onda Evolution, il film è stato diretto da Ivan Reitman e vede come protagonista assoluto l'ex stella di X-Files David Duchovny. Al suo fianco Orlando Jones.

Evolution, Rai 4

Il film Evolution andrà in onda nella prima serata di oggi, lunedì 13 agosto 2018, su Rai 4. La distribuzione risale al 2001 ed è diretto da Ivan Reitman, mentre il genere è fantascienza e commedia. Il soggetto è inoltre ideato da Don Jacoby, che ha realizzato anche la sceneggiatura al fianco di David Weissman e David Diamond. Le musiche sono invece di John Powell, mentre il cast è guidato dal protagonista indiscusso di X Files David Duchovny al fianco di Julianne Moore. Fra gli attori troviamo inoltre Seann William Scott, Orlando Jones, Ted Levine, Ethan Suplee e Dan Aykroyd.

EVOLUTION, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Evolution accende le luci sulla caduta di un meteorite in Arizona, che trasporta alcune vite aliene che in seguito diventeranno dei mostri crudeli. L'aspirante vigile del fuoco Wayne Green è il primo a lanciare l'allarme, dopo aver assistito allo scianto mentre si sta allenando nelle operazioni di soccorso dei civili. Poco dopo, l'indagine sul meteorite viene iniziata da due insegnanti Harry Phineas Block e Ira Kane, che scopriranno in seguito la presenza di alcune muffe nel sito dello schianto. L'analisi in laboratorio rivelerà la presenza di piccole creature formate da un un'unica cellula ed in grado di riprodursi ad una velocità importante. Il DNA rivela poi che le basi sono dieci, contro le quattro presenti nel materiale genetico umano. Le creature si trasformeranno ulteriormente diventando organismi pluricellulari grazie ad un cambiamento che sulla Terra è avvenuto nell'arco di milioni di anni. Ritornati sul sito dell'impatto, i due scienziati scopriranno che nel frattempo si sono sviluppati dei vermiformi in grado di riprodursi per mitosi. Alcuni giorni dopo, l'esercito interviene per mettere in sicurezza l'area, impedendo così ai due scienziati di poter proseguire le loro ricerche. I primi sospetti che ci sia qualcosa di più dietro sorgeranno proprio a Wayne, che durante un party notturno assisterà alla morte di un uomo a causa di un mostro marino.

© Riproduzione Riservata.