FINAL DESTINATION/ Su Canale 20 il film con Ali Larter (oggi, 13 agosto 2018)

Final Destination, il film in onda su Canale 20 oggi, lunedì 13 agosto 2018. Nel cast: Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith e Seann William Scott, alla regia James Wong.

13 agosto 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su 20

NEL CAST DEVON SAWA

Final Destination è il primo film del ciclo Final Destination ed è l'episodio più genuino, forse il migliore della saga per la sua geniale sceneggiatura di porre il destino di fronte ad una sorta di 'butterfly effect', di gioco 'bergmaniano' con la morte ma in chiave moderna. Regista della pellicola è stato il cineasta di Hong Kong, il celebre James Wong, direttore di scena di alcuni rinomati horror o film fantastici, spesso lanciando lui stesso saghe che poi hanno avuto altre direzioni, ma non la sua mano. É il caso appunto di 'Final destination', di 'The One' di 'X-Men' nel primo capitolo, di 'Dragonball evolution', ma anche di alcuni appetitosi e ben diretti episodi di 'American Horror Story' una serie dedicata al cinema dell'orrore in chiave gotica e televisiva. Nel cast di 'Final destination' troviamo una serie di attori magari non noti ai più ma interessanti per aver saputo dare accenti di suspense anche in grande tensione alla pellicola. Tra essi, nel ruolo di Alex Browning, il protagonista, l'attore Devon Sawa, canadese e fin dalla tenera età interprete di diverse pellicole di buon successo come 'The Guilty - Il colpevole', nello stesso anno del nostro film, oppure 'Final Destination 5', quinto episodio ma prequel dell'originale di cui stiamo parlando. Ma vediamo ne dettaglio la trama del film.

FINAL DESTINATION, LA TRAMA DEL FILM HORROR

Un gruppo di ragazzi sta per imbarcarsi a bordo di un aereo, sono liceali, più o meno una quarantina, diretti a Parigi per una classica gita scolastica di fine college, quindi pronti per un viaggio importante e appassionante nella capitale mondiale del romanticismo e della bellezza. Durante il volo succede l'imprevedibile, il volo è all'inizio piacevole e sereno ma improvvisamente succede l'irreparabile, i sedili iniziano a tremare e conseguentemente l'aereo, sino all'epilogo che vorrà morti tutti i passeggeri equipaggio compreso. Ma è solo, apparentemente, il sogno di Alex, uno dei ragazzi del gruppo, un vero e proprio incubo che però lascia strascichi quasi reali nei ricordi. La situazione si ripete in una sorta di loop e di deja-vu, la comitiva si reca all'aeroporto, effettua il check-in, passa tranquillamente i controlli del security check, ma già al boarding Alex riconosce dialoghi già sognati, situazioni che appaiono come deja-vu ma che in realtà sono la conferma che il suo fu un sogno profetico. Inizia allora a mettere di ciò al corrente il gruppo di compagni di scuola ed amici, ma parte di loro s'imbarca, morendo, mentre per i superstiti inizia nel futuro una sorta di eliminazione metodica, uno dopo l'altro. Alex aveva ragione ma la Morte chiede che il destino che lei avrebbe voluto si compia. Inizia quindi un gioco con la Morte in persona per salvare più persone possibili, ovviamente condotto proprio da Alex.

