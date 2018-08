GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MANCINI / Le star e i grandi geni del passato: la rivincita della mano sinistra

Giornata internazionale dei mancini si celebra oggi 13 agosto: i grandi geni del passato e le star della musica, cinema e sport che usano la mano sinistra.

13 agosto 2018 Redazione

Albert Einstein era mancino

In passato la mano sinistra era considerata la 'mano del diavolo'. Non a caso, i bambini che dimostravano fin dalla più tenera età di essere mancini, venivano riportati sulla 'retta via' dai genitori. Venivano quindi obbligati a scrivere con la mano destra, causando inevitabili conseguenze in una calligrafia con certo delle migliori. In occasione della Giornata internazionale dei mancini, che ricorre oggi 13 agosto, vi proponiamo un resoconto dei grandi geni mancini del passato oltre che delle star della musica che con orgoglio dichiarano di preferire la mano sinistra. A rappresentare il gruppo dei geni spicca senza dubbio Albert Einstein che, nato mancino, fu poi costretto a correggersi, seguendo le abitudini dell'epoca. Non c'è la certezza ma sembra che anche Leonardo Da Vinci fosse diventato mancino, in seguito ad un incidente che gli aveva reso impossibile l'uso della mano destra. Insieme a lui, sembra che usasero l'arto sinistro anche Michelangelo, Pablo Picasso e Vincent Van Gogh.

I MANCINI NELLA MUSICA, SPORT, POLITICA

Si celebra oggi la Giornata internazionale dei mancini, istituita nel 1992, per ricordare l'importanza (e a volte le difficoltà) dell'uso della mano sinistra nella vita quotidiana. Ritenuti creativi, fantasiosi, fuori dalle righe e a volte dei veri e propri geni, i mancini sono spesso associati al mondo della musica e dell'arte. Tra di loro, il mondo della musica ricorda i cantanti Jimi Hendrix, Lady Gaga, Eminem e Justin Bieber. La tecnologia, invece, segnala il creatore di Facebook Mark Zuckerberg oltre che Steve Jobs e Bill Gates. Anche la politica festeggia i suoi celebri mancini quali l'ex presidente degli Stati Uniti Barak Obama oltre che i predecessori Bill Clinton e George Bush. E non possiamo certo dimenticare il mondo dello sport con Diego Armando Maradona, Leo Messi, il tennista John McEnroe e il campione di motociclismo Valentino Rossi. Tanti anche gli attori che usano la mano sinistra tra i quali, solo per citarne alcuni, Tom Cruise e l'ex moglie Nicole Kidman, Angelina Jolie, Julia Roberts, Robert De Niro e Bruce Willis.

