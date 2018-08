Grande Fratello Vip/ Anticipazioni cast: tra smentite e colpi di scena, Fabio Basile rischia di non entrare?

Grande Fratello Vip, ecco tutte le ultimissime anticipazioni sul cast: tra smentite e colpi di scena, Fabio Basile rischia di non entrare? Tutti i dettagli.

Grande Fratello Vip

La presenza di Fabio Basile al Grande Fratello Vip è in pericolo? Ecco cosa si legge su Repubblica: “Passi per "Ballando con le Stelle", varietà di Rai 1, ma del "Grande Fratello Vip" non se ne parla nemmeno: la Federazione judo, e soprattutto l’Esercito, hanno messo un veto a Fabio Basile, classe ’94, campione olimpico a Rio 2016 nella categoria 66 chili, ora passato a quella dei 73 chili. Non vogliono che partecipi in autunno al "Grande Fratello Vip" su Canale 5…”. Nel frattempo, le voci sul cast definitivo si rincorrono ogni giorno che passa. Secondo Blogo per esempio: “Si vocifera che fra i papabili a fare il GF Vip 2018 ci possa essere Ivan Cattaneo, che lo scorso anno declinò l’invito, insieme al celebre Alberico Lemme, che lo scorso anno non entrò nel cast del programma condotto da Ilary Blasi per una questione di impegni pregressi". Il settimanale Spy invece, oltre a Cattaneo ha aggiunto: il judoka Fabio Basile, le cantanti Silvia e Giulia Provvedi (Le Donatella), il conduttore Enrico Silvestrin, la showgirl Miriana Trevisan, l’attrice Barbara De Rossi, l’ex tronista e attore Francesco Monte e l’ex Miss Giulia Salemi.

Tra indiscrezioni e smentite: cast in evoluzione

Dopo la pubblicazione di questi primi nomi apparentemente ufficiali, è arrivata la smentita di Barbara De Rossi e Miriana Trevisan. Successivamente, anche Gabriele Parpiglia ha confermato i primi nomi di Spy (nonostante le precedenti smentite). Di seguito, si è evidenziato anche il nome di Sara Affi Fella che noi, in tempi non sospetti avevano già menzionato nel cast parecchie volte. A questo punto, è tutto nuovamente in discussione oppure alcuni di questi nomi potrebbero essere dati realmente per buoni? Noi ci sentiamo di credere che i probabili potrebbero essere: Le Donatella, Enrico Silvestrin (che secondo noi giocherà molto il ruolo del Daniele Bossari della situazione), Ivan Cattaneo, Francesco Monte e Giulia Salemi. Incertezza invece, per Fabio Basile viste le indiscrezioni ad inizio post. Staremo a vedere cosa accadrà mercoledì mattina con l’arrivo in edicola del nuovo numero di “Chi”.

