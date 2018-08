HEATHER PARISI VS SIMONA VENTURA/ La nuova frecciatina: "Provò a costruirci sopra un po' di visibilità"

13 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Lo scontro tra Heather Parisi e Simona Ventura è stato uno dei tormentoni dell'ultima edizione di Amici. Le due giudici esterne si sono rese protagoniste di continui botta e risposta legati soprattutto al diverso punto di vista sul cantante Biondo: poco talentuoso secondo la ballerina, mentre esempio perfetto di idolo delle teenagers grazie alla sua comunicabilità secondo la Ventura. Tali diverse vedute avevano portato anche a diverse dichiarazioni al vetriolo sul web, soprattutto quando il profilo della Parisi era stato improvvisamente hackerato. E nella giornata di ieri, tale imprevisto si è riproposto nella pagina della ex ballerina, che ha richiamato alla mente quanto accaduto qualche mese fa, riservando una chiara frecciatina alla collega. Ha quindi spiegato l'accaduto: "Che giornata quella di oggi!! Dagli inferi al paradiso, in un turbinio di rabbia, incredulità, speranza e infine gioia, immensa gioia. Domenica mattina, ora di Hong Kong, qualcuno ha hackerato il mio profilo Instagram cambiando username, password e le credenziali di login in. Non avevo più la possibilità né di accedere al profilo, né di modificare le mie credenziali. Non sapevo cosa pensare. Perché proprio a me?".

L'ATTACCO A SIMONA VENTURA

Nel suo post pubblicato su Instagram non appena il profilo è stato ripristinato, Heather Parisi ha ricordato quanto accaduto durante Amici, lanciando un pesante attacco a Simona Ventura: "È la seconda volta che mi accade. Ricordate? Successe durante Amici per via di alcuni “like” attribuiti ingiustamente al mio profilo. Allora, non ci credette nessuno. Anzi, qualche disperata provò a costruirci sopra un po' di inaspettata visibilità per sé". Lo scontro con la Ventura è ancora ben vivo nella mente della Parisi che non sembra ancora disposta a mettere una pietra sopra ai litigi avvenuti in trasmissione. La Ventura, dal canto suo, al momento non ha replicato a tali affermazioni, continuando ad essere assente dal suo profilo. Super Simo è attualmente impegnata nelle riprese di Temptation Island Vip, di cui sarà conduttrice, e sembra volersi dedicare alla nuova esperienza che la porterà ad essere di nuovo protagonista di un programma in prima serata su Canale 5.

