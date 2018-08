HIDE - SEGRETI SEPOLTI/ Su Rai 2 il film con Carla Gugino (oggi, 13 agosto 2018)

Hide - Segreti Sepolti, il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 13 agosto 2018. Nel cast: Carla Gugino, Kevin Alejandro e Mark-Paul Gosselaar, alla regia John Grey. Il dettaglio della trama.

13 agosto 2018

il film thriller nel primo pomeriggio di rai 2

NEL CAST CARLA GUGINO

Hide - Segreti Sepolti sarà il film in onda nel primo pomeriggio di Rai 2 alle ore 14.00 di questo lunedì 13 agosto. Si tratta di una pellicola uscita esclusivamente per il mercato televisivo, diretta dal regista John Grey e basato sui romanzi scritti da Lisa Gardner e dedicati alle avventure e alle indagini della protagonista, la detective D.D. Warren interpretata nella pellicola da Carla Gugino. Fanno parte del cast del film anche Kevin Alejandro nella parte di Bobby Dodge, partner sul lavoro e compagno di vita della detective Warren. Mark-Paul Gosselaar ha invece il ruolo di Alex Wilson, a tutti gli effetti l'antagonista del film, detective concorrente della Warren che vorrebbe entrare nelle grazie dell'investigatrice non solo professionalmente. Partecipano al film anche Andrea Frankle nella parte di Catherine Gagnon, Omid Abtahi nel ruolo di Neil e Jay Karnes nella parte di Charlie Marvin. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HIDE - SEGRETI SEPOLTI, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

'Hide - Segreti Sepolti' mette alla prova la detective D.D. Warren con un caso particolarmente scabroso. Indagando con il collega e compagno nella vita Bobby Dodge, la Warren riporta alla luce all'interno di un ospedale psichiatrico i cadaveri di ben 6 donne mummificate. Tutto lascerebbe pensare all'opera di un serial killer, ma il tempo passato rispetto alla morte delle donne non regala certezze. Si tratta di un vero e proprio 'Cold Case' che la polizia sembra non aver gli strumenti per risolvere, ma la detectine Warren non vuole arrendersi, comprendendo che potrebbe esserci qualcosa di molto inquietante dietro la misteriosa morte delle 6 donne, e non solo l'abbandono di pazienti decedute in passato nella clinica, come viene inizialmente ipotizzato nelle indagini. In più, l'irruzione sulla scena del crimine del detective rivale (ma allo stesso tempo spasimante di lunga data della Warren) Alex Wilson complica le cose e rischia di non far indagare i due detective con la dovuta calma. L'attesa svolta nelle indagini arriva quando la Warren scopre come nei delitti potrebbe centrare una donna dall'oscuro passato, che probabilmente ha avuto una responsabilità sull'accaduto, o in senso più ampio potrebbe conoscere la verità su quanto avveniva all'interno del sinistro edificio che ospita l'ospedale psichiatrico, andato poi in disuso dopo la sua chiusura ufficiale.

