IL COMMISSARIO CLAUDIUS ZORN: L'INNOCENZA TRADITA/ Su Canale 5 il film con Misel Maticevic (oggi, 13 agosto)

Il commissario Claudius Zorn: L'innocenza tradita, il film in onda su Canale 5 oggi, in prima serata alle 21,15. Nel cast troviamo Misel Maticevic e Katharyna Nesytova.

13 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in prima serata su Canale 5

NEL CAST MISEL MATICEVIC

Il commissario Claudius Zorn: L'innocenza tradita, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 13 agosto 2018 alle ore 21,15. Si tratta di una serie di film per la tv di produzione tedesca basati sui romanzi di Stephan Ludwig, con Misel Maticevic nella parte del protagonista, Zorn, una serie che in Germania è stata paragonata al nostro Commissario Montalbano. Fa parte del cast anche Katharyna Nesytova, che interpreta la compagna di Zorn, Malina. Altri attori celebri sul piccolo schermo in Germania, come Stephan Luca e Axel Ranisch, compaiono nel corso della serie. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL COMMISSARIO CLAUDIUS ZORN: L'INNOCENZA TRADITA, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

In 'Il commissario Claudius Zorn: L'innocenza tradita', il protagonista è appunto il poco convenzionale commissario di polizia Zorn, un uomo che non sembra particolarmente adatto alla parte burocratica del suo lavoro, ma che è più legato all'azione e alla vita di strada. Il che gli procura non pochi problemi con i suoi referenti in polizia. Zorn non si muove mai senza il fedele assistente Schroder, più giovane del commissario e che ne rappresenta il perfetto contraltare. Calmo e con un temperamento artistico, Schroder è l'unico in grado di far ragionare il commissario quando la parte più 'calda' del suo carattere prende il sopravvento. Questo avviene anche e soprattutto nello sviluppo del rapporto con la fidanzata di Zorn, Malina, i due vivono lontani e la ragazza ha un carattere di certo non più remissivo del commissario, ma l'amore dell'uno per l'altra e viceversa non è in discussione. In 'L'innocenza tradita', al fianco del fido Schroder, Zorn si trova alle prese con l'ennesimo caso della sua carriera, avviene infatti un grave incidente ad un ciclista, un filo di pianoforte viene teso su una strada e uccide un ciclista in transito, una morte macabra che viene ricondotta a una bravata di un gruppo di adolescenti. Zorn e Schroder indagano e il caso sembra abbastanza facile da ricostruire, ma la morte di uno dei ragazzi accusati per l'incidente del ciclista rimescola completamente le carte, potrebbe esserci un potenziale killer in giro e soprattutto qualcuno che vuole far sparire le persone che conoscono la verità sul caso. Con i suoi metodi un po' rudi, Zorn capirà che la banda di adolescenti rischia di diventare vittima di una catena di delitti, e il commissario con la sua testardaggine arriverà anche stavolta fino alla verità.

