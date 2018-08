INGA LINDSTROM L'AMORE NON MUORE MAI/ Su Canale 5 il film con Cornelia Invancan (oggi, 13 agosto 2018)

Inga Lindstrom: L'amore non muore mai, il film in onda su Canale 5 oggi pomeriggio alle 16,30. Nel cast: Cornelia Invancan e Bjorn von der Wellen, alla regia Marco Serafini.

13 agosto 2018 Cinzia Costa

il film sentimentale nel pomeriggio di Canale 5

NEL CAST CORNELIA INVANCAN

Inga Lindstrom: L'amore non muore mai sarà il film in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 13 agosto alle ore 16.30 su Canale 5. Pellicola dedicata alla saga dei libri della scrittrice Inga Lindstrom, dai quali sono stati tratti numerosi film per la tv, questo capitolo viene diretto dal regista Marco Serafini, con un cast comosto da molti attori famosi sul piccolo schermo in Germania (la produzione del film per la tv, realizzata nel 2016, è tedesca). Interpretano il film Cornelia Invancan nella parte della protagonista Britta, e poi Bjorn von der Wellen, Jan Uplegger, Matti Boustedt, Anja Knauer, Jeanne Tremsal, Linnea Phil, Christine Schorn, Fredy Hund, Thomas Schugel e Tom Radisch. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

INGA LINDSTROM: L'AMORE PRIMA DEL MITO, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

La protagonista di 'Inga Lindstrom: L'amore non muore mai' è Britte, una donna che ha vissuto una terribile tragedia personale. In un incidente in barca è morto infatti il suo amato fidanzato Matti, e Britte ha così il rito di recarsi ogni anno in una piccola isola della Svezia, lanciando in mare un messaggio in bottiglia dedicato proprio al suo innamorato scomparso. Durante una delle sue visite, però, Britte rimane bloccata sull'isola a causa di una tempesta, questo le dà modo di conoscesere Jonas, un uomo affascinante e di buoni sentimenti. Per Britte sembra l'occasione piovuta dal cielo per racchiudere il passato nel suo cuore e aprire di nuovo i suoi sentimenti, ma la presenza di Matti è sempre ingombrante nella mente della ragazza. Britte dovrà dunque superare un pesante conflitto interiore per comprendere se la vicinanza di Jonas potrà aiutarla a farle vivere di nuovo una vita normale dopo la scomparsa di Matti, e se sarà finalmente in grado di superarne la tragica morte, ritrovando il coraggio di vivere i suoi sentimenti fino in fondo.

© Riproduzione Riservata.