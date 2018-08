LARA ROSIE ZORZETTO / I tradimenti di Michael De Giorgio e la nuova amicizia con Giuseppe Santamaria

Lara Rosie Zorzetto torna a parlare dei tradimenti di Michael De Giorgio e delle modalità con cui li ha scoperti. E sull'amicizia con il single Giuseppe confessa...

13 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Lara Rosie Zorzetto

Ora che i riflettori di Temptation Island si sono ufficialmente spenti, Lara Rosie Zorzetto è pronta per parlare del suo ex fidanzato Michael De Giorgio, con il quale è giunta alla rottura proprio al termine del programma di Canale 5. In una recente diretta rilasciata su Instagram, l'estrosa ragazza friulana ha spiegato le modalità con le quali ha scoperto il tradimento di Michael poco prima della partenza per la Sardegna. Già in passato aveva scoperto l'infedeltà del fidanzato attraverso alcuni sms sul suo cellulare, mentre l'ultima volta erano state alcuni messaggi vocali su WhatsApp ad averle aperto gli occhi. Per quanto riguarda invece la sua nuova vita dopo la fine del programma, per il momento lei è ospite a Roma dell'amica Martina Sebastiani, con la quale ha recentemente trascorso un weekend a Ibiza. In futuro, non esclude un trasferimento ufficiale nella capitale, soprattutto se dovesse incontrare il grande amore.

L'AMICIZIA CON GIUSEPPE SANTAMARIA

Archiviata la lunga storia d'amore con Michael De Giorgio, Lara Rosie Zorzetto desidera essere nuovamente felice al fianco di un uomo che sappia capirla fino in fondo. Il fortunato non è di certo l'amico Gordon, anche lui presente ad Ibiza insieme a Martina Sebastiani a il single Andrew, ma potrebbe essere il tentarore Giuseppe Santamaria. Nella diretta su Instagram, infatti, Lara ha confessato di continuare a sentire il single conosciuto a Temptation Island e da lei considerato una persona vera e sincera. Anche qualche giorno fa, in un'intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine, la pordenonese aveva ammesso tale frequentazione: "Ci siamo sentiti anche fuori. Quello che accadrà, lo scopriremo solo vivendo". L'immagine del principe azzurro è chiara: "Cerco un complice, l'uomo che mi faccia sentire un reciproco senso di appartenenza. Il mio modo di amare puro, semplice e umile. Un po' dannato e un po' tatuato".

