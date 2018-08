LAURA CHIATTI / Grave lutto per l'attrice: il commovente addio alla nonna (foto)

Lutto nella famiglia di Laura Chiatti a causa della grave perdita della nonna: il commovente annuncio su Instagram e i messaggi da parte dei followers dell'attrice.

13 agosto 2018 Annalisa Dorigo

Laura Chiatti (Instagram)

È un giorno triste per Laura Chiatti che oggi saluta per sempre la nonna, ricordandola anche con un post nel suo profilo Instagram. L'attrice ha infatti voluto ricordare la perdita pubblicando un'immagine nella quale appare, da bambina, in braccio della nonna. Il tutto accompagnato dal semplice commento: "Fai buon viaggio nonnina" (clicca qui per vedere l'immagine). La dedica, di poche parole, ma estremamente toccante, ha trovato subito il riscontro dei followers della Chiatti (con più di 22.000 likes in poche ore) a lei vicini anche in occasione del grave lutto. Tanti i messaggi di cordoglio, con un pensiero speciale rivolto soprattutto alla nonna che non c'è più. Tra i tanti pensieri e le numerose condoglianze ricevute in poche ore non poteva mancare anche quello di qualche vip come nel caso di Elena Santarelli, Alessia Marcuzzi e Melita Toniolo che hanno voluto stare vicine all'amica anche nella triste occasione.

UN ANNO DIFFICILE PER LAURA CHIATTI

Il 2018 non è un anno particolarmente positivo per Laura Chiatti, che qualche ora fa ha annunciato su Instagram la morte della nonna. Nei mesi scorsi è stata la volta del ricovero in ospedale del marito Marco Bocci, a causa della febbre alta causata da una meningoencefalite da herpes. Dopo essere rimasto per qualche giorno nel reparto di malattie infettive, l'attore era stato dimesso e fortunatamente si era ripreso al meglio. A distanza di qualche tempo, la Chiatti si era anche resa protagonista di una polemica con Sandro Mayer a causa di una foto pubblicata su Di Più da lei considerata non veritiera. In risposta all'immagine nella quale appariva con una pancia fortemente arrotondata, la Chiatti aveva sbottato: "Stavo girando uno spot, non credo l'avrei potuto girare con quella pancia, non ho parole.... Si dia pace signor pinco pallo e la smetta di denigrarmi continuamente. Le persone mi vedono, mi conoscono, ed è abbastanza evidente che io non sia così".

© Riproduzione Riservata.