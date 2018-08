La delicatesse/ Su Canale 5 il film con Francois Damiens e Audrey Flauret (oggi, 14 agosto 2018)

13 agosto 2018 Matteo Fantozzi

La delicatesse, Canale 5

La delicatesse è il film drammatico sentimenale che Canale 5 ha deciso di trasmettere nel primo pomeriggio di martedì 14 agosto 2018, dalle 13,40. La pellicola è stata diretta nel 2011 da David e Stephane Foenkinos, coppia di registi francesi particolamente noti per aver curato la regia di film come Les souvenirs. In La Delicatesse, David e Stephane Foenkinos hanno ideato anche la sceneggiatura del film. Protagonista della pellicola francese è una delle attrici d'oltralpe più amate nel mondo. Stiamo parlando di Audrey Tautou, che nel cast de La Delicatesse è affiancata da altri attori del calibro di Francois Damiens, Audrey Flauret, Pio Marmai e Ariane Ascaride. Non si tratta di una prima visione italiana, in quanto il film è già stato trasmesso su Canale 5 nel settembre del 2013.

LA DELICATESSE, LA TRAMA DEL FILM

Nathalie sembra vivere un'esistenza meravigliosa e assolutamente perfetta. È bellissima, ha un ottimo lavoro e vive assieme a suo marito, di cui è profondamente innamorata. Quando quest'ultimo muore, però, la sua vita cambia drasticamente. Nathalie perde la gioia di vivere e si butta a capofitto nel lavoro, cercando di cancellare il suo lutto. Dopo diversi anni, incontra Markus, un suo collega grazie al quale riesce a riprendersi, tornando ad amare.

