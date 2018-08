La ricerca della felicità/ Su Rete 4 il film di Gabriele Muccino con Will Smith (oggi, 13 agosto 2018)

Stasera su Rete 4 va in onda il film La ricerca della felicità diretto dal regista italiano Gabriele Muccino e con nel cast l'attore americano Will Smith e il suo figlio naturale.

La ricerca della felicità, Rete 4

Il film La ricerca della felicità è previsto nella prima serata di Rete 4 di oggi, lunedì 13 agosto 2018. La messa in onda inizierà dalle ore 21.15, per una pellicola del 2006 diretta da Gabriele Muccino. Dal titolo originale The Pursuit of Happyness, il film ha una durata di 117 minuti ed appartiene al genere drammatico e biografico. Soggetto e sceneggiatura sono invece a cura di Steve Conrad, mentre il protagonista Will Smith figura anche come produttore al fianco di James Lassister, Jason Blumenthal, Todd Black e Steve Tisch. Il cast prevede inoltre attori come Jaden Smith, Kurt Fuller, Thandie Newton, Thandie Newton, James Karen, Mark Cristopher Lawrence, Brian Howe e Takayo Fischer. Le musiche sono state realizzate da Andrea Guerra, conosciuto anche per il testo della canzone di Giorgia dal titolo Gocce di memoria, presente nella colonna sonora di un film di Ferzan Ozpetek, La finestra di fronte.

LA RICERCA DELLA FELICITA', TRAMA DEL FILM

La trama de La ricerca della felicità si concentra sulla vita di Chris Gardner, che negli anni Ottanta vive a San Francisco con grande fatica. Sceglie infatti di sfruttare i risparmi di una vita proponendosi come rivenditore di scanner medicali che rilevino la densità ossea, ma le vendite non saranno mai sufficienti e Chris dovrà andare incontro a diverse problematiche. I medici che incontra durante il suo giro cittadino infatti credono che lo scaner abbia un prezzo troppo alto e che il macchinario non sia davvero utile. Chris continua però a farsi forza, soprattutto per riuscire a portare a casa qualcosa per il mantenimento del figlio Christopher e della moglie Linda. Quest'ultima decide infatti di lasciare il marito a causa del disagio economico della loro famiglia. Grazie all'incontro fortuito con un broker, Chris decide di lanciarsi nel mondo finanziario e diventa stagista presso l'azienda Dean Witter, dove scopre che non avrà alcuno stipendio e che dovrà gareggiare con altri diciannove candidati prima di poter diventare broker effettivo. Intanto, il proprietario di casa lo sfratta a causa degli affitti arretrati e la macchina gli viene confiscata per via di una serie di multe insolute. Nonostante le diverse peripezie, Chris continua a cercare un modo per riuscire a sopravvivere, anche se vorrà dire dormire per strada. Al fianco del lavoro di broker continua infatti a vendere gli scanner, fino a che non scoprirà l'esito dei sei mesi di stage alla Dean Witter.

