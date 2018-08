Laura Pausini / Nozze in arrivo con Paolo Carta? "Fino a qualche anno fa non volevo sposarmi, ma oggi..."

Laura Pausini è pronta a convolare a giuste nozze con il musicista Paolo Carta? i due, che stanno insieme da oltre 12 anni, oggi hanno una figlia di cinque anni, la piccola Paola

13 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Laura Pausini e Paolo Carta

Insieme da circa 12 anni, Laura Pausini e Paolo Carta hanno escluso, per molto tempo, la possibilità di convolare a nozze. Oggi, però, le cose sono cambiate e a rivelarlo è la stessa cantante in un'intervista concessa a Intimità: "Fino a qualche anno fa non volevo sposarmi perché le coppie gay non avevano lo stesso diritto. Ora credo nelle strade alternative e in tutto ciò che è inaspettato e sorprendente". Per la coppia, di conseguenza, il matrimonio potrebbe essere sempre più vicino, a conclusione di una storia d'amore suggellata dalla nascita della loro piccola Paola, che oggi ha 5 anni. Per il momento, non sappiamo ancora se i due convoleranno a nozze con una cerimonia pomposa o se preferiranno una celebrazione più intima, ciò che sembra essere ormai certo è che a breve potrebbero annunciare la loro volontà di pronunciare il fatidico sì. Di certo, ne sapremo di più nei prossimi mesi...

"HO DESIDERATO FORTEMENTE DIVENTARE MAMMA E CI SONO RIUSCITA"

Uniti dalla passione per la musica e dall'amore per la loro piccola Paola, Laura Pausini e Paolo Carta oggi potrebbero essere a un passo dalle nozze. In un'intervista concessa a Intimità, la cantautrice ammette infatti di essere legata al suo compagno da un sentimento molto speciale, che continua ad alimentare giorno dopo giorno: "Mi sono sempre fatta travolgere dall'amore, vivendolo appieno. Devo dire però che le follie più grandi le ho fatte per amore di Paolo…". Oggi, però, nella sua vita c'è un altro amore, quello per la piccola Paola, che con il suo arrivo, oltre a coronare un amore già travolgente, ha realizzato il sogno della cantante di diventare madre: "Il senso della mia vita è quello di ogni mamma: la mia piccola Paola. Ho desiderato fortemente diventare mamma e ci sono riuscita. Penso sempre che Paola in qualche modo abbia saputo cogliere il momento giusto per arrivare nella mia vita. È stato un arrivo davvero magico”.

