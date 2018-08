Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli / La ballerina di Amici confessa: "Per conquistarlo ho fatto la stalker!"

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta stanno insieme ormai da 5 anni. Lei è stata una allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi un po? di anni fa per poi entrare nel vast dei ballerini professionisti; lui, invece, da ballerino professionista è poi diventato anche conduttore del daytime al fianco di Stefano De Martino. Giulia, intervistata da DiPiù, ha per la prima volta raccontato i dettagli di questa bellissima storia d'amore, partendo dal loro primo bacio. "Gli ho detto: “Perché mi guardi?” e ci siamo dati il primo bacio. - svela la ballerina, che aggiunge - È stato un gesto istintivo, che mi ha lasciato senza fiato. Sono bastati pochi giorni per farmi innamorare. Però, quando abbiamo terminato le riprese, ognuno di noi è tornato ai propri impegni. Ma io non avevo intenzione di farmi scappare Marcello."

Giulia Pauselli racconta allora di aver fatto di tutto per conquistare Marcello: "Per un’estate intera ho fatto la stalker, l’ho seguito ovunque. - e continua - Mi facevo dire da amici in comune dove si trovava e lo raggiungevo. All’improvviso. In Puglia o a Riccione. Ovunque fosse andavo e lo incontravo. La sensazione che avevo era: “Lui è quello giusto. Devo conquistarlo“. Alla fine ha ceduto e ci siamo fidanzati anche se, soltanto pochi mesi dopo, abbiamo dovuto mettere a dura prova il nostro amore." Giulia ha infatti lavorato per un periodo al Crazy Horse di Parigi, rinomato locale che offre gli spettacoli di spogliarello più apprezzati al mondo: "La lontananza è stata dura da affrontare e ci ha segnato. Tuttora, quando non possiamo vederci per qualche giorno, soffriamo molto." ammette.

