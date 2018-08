Michelle Hunziker, topless di Ferragosto/ Foto, paparazzata in Liguria: il fuoriprogramma hot

Michelle Hunziker tra le pagine del settimanale “DiTutto”, è stata “vittima” di un fuoriprogramma durante una seduta di massaggi: cosa è successo? Scopriamo le ultimissime di gossip.

13 agosto 2018 Valentina Gambino

Michelle Hunziker tra le pagine del settimanale “DiTutto”, è stata “vittima” di un fuoriprogramma durante una seduta di massaggi: cosa è successo? Scopriamo le ultimissime di gossip. La 41enne negli ultimi tempi è finita nuovamente al centro delle chiacchiere sotto l’ombrellone per avere replicato una fotografia di circa 20 anni fa, in bikini tra le pagine del settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Per via delle temperature particolarmente bollenti, anche la moglie di Tomaso Trussardi si sta godendo le sue meritate vacanze in vista dei nuovi impegni televisivi dell’autunno. Ecco perché, se da tempo non si “mostrava” ai frequentatori della spiaggia, la rivista ha avuto modo di paparazzarla mostrando tutta la sua bellezza. Michelle infatti, mostra ancora con fierezza un fisico mozzafiato che non lascia spazio ad alcuna incertezza e regala ai fan anche il primo involontario topless di ferragosto.

Se da era molto giovane Michelle Hunziker non aveva particolari problemi a liberarsi del pezzo alto del bikini, negli ultimi tempi ha scelto di essere meno scandalosa in vacanza, quindi per questo motivo, gli estimatori delle sue forme, hanno dovuto “accontentarsi”. Ma per quanto sia stata attenta, la svizzera è stata “vittima” dell’attento occhio di un paparazzo in zona che, senza colpo ferire, ha immortalato il suo primo topless stagionale dopo molti anni. Beccata in Liguria, nella sua amatissima Varigotti, dove nel corso di una seduta di massaggi ha inaspettatamente sollevato il telo che ne avvolgeva il corpo per mettersi da chinata a supina… Questo scatto improvviso è stato immortalato e piazzato sul giornale di gossip. “In arrivo una bella sorpresa…” aveva dichiarato qualche settimana fa la Hunziker, ma neppure uno avrebbe potuto pensare a un topless tanto accidentale quanto imponente. Una Michelle come mamma l’ha fatta che compare in splendida forma. Il servizio esclusivo è stato pubblicato sul settimanale DiTutto diretto da Luca Arnaù che troverete già in edicola.

