Milena Gabanelli contro gli chef stellati su Facebook/ Foto, Gambero Rosso all'attacco: "diffonde fake news!"

Milena Gabanelli contro gli chef stellati: il post Facebook con la foto del piatto scatena la polemica. Gambero Rosso replica e definisce assurdo il suo attacco populista.

13 agosto 2018 Emanuela Longo

Milena Gabanelli contro gli chef stellati

Milena Gabanelli, ex conduttrice del programma di Raitre, Report, in queste ore è tornata al centro dell'attenzione scatenando una polemica a causa di un suo post Facebook. In perfetto stile food-blogger, la giornalista si è scagliata “velatamente” contro i grandi chef stellati e le loro creazioni culinarie, postando su Facebook lo scatto di un piatto corredato da una didascalia che non è passata inosservata. "NULLA DI PESANTE Questo è un antipasto. Non so cosa ho mangiato perché non sono riuscita a sentire il sapore (merluzzo mantecato c'era scritto). Ma questi chef...?!", scrive la Gabanelli sotto la foto postata sulla pagina social della sua rubrica Dataroom che cura per il Corriere della Sera. A quanto pare, dunque, la giornalista ha dimostrato di "mal digerire" - per restare in tema - un certo modo di concepire la ristorazione. Protagonista dello scatto, un amuse-bouche - non proprio un antipasto, dunque - che è possibile trovare solo in ristoranti di alto livello. Il locale in questione che a quanto pare avrebbe poco soddisfatto l'ex conduttrice di Report è invece il Marconi di Sasso Marconi, in provincia di Bologna. La cucina di Aurora Mazzucchelli è premiata una stella Michelin.

LA REPLICA DI GAMBERO ROSSO A MILENA GABANELLI

Il post social di Milena Gabanelli sul piatto stellato ha prontamente scatenato sulla pagina Facebook il dibattito ed in tanti hanno criticato la stoccata della giornalista riservata ai grandi chef e professionisti della ristorazione. La Gabanelli però non si è persa d'animo ma ha anzi replicato a chi la attaccava: "Ero ospite. Comunque il ristorante è piuttosto caro ed i tavoli tutti occupati. Significa che le persone gradiscono questa lieve forma di masochismo...". A scagliarsi contro la Giornalista è stato il noto portale del Gambero Rosso che ha definito il post "assurdo" e per nulla sarcastico denunciando "un vero attacco gratuito a una categoria e a una professione, oltre che a un complesso sistema economico" e considerando quello scritto dalla Gabanelli un post dal contenuto populista. A detta di Gambero Rosso la giornalista avrebbe trasmesso ai numerosi follower l'idea che alle tavole gourmet "si mangia poco e si spende troppo". "Invece di fare il suo mestiere di smontatrice di fake news insomma, Gabanelli si è trasformata in questo specifico caso in autrice di autentiche falsità date in pasto al pubblico felicissimo di sbranare la preda di turno come usa sempre di più sui social", ha tuonato Massimiliano Tonelli sul noto portale.

