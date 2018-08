NANCY COPPOLA / Secondo bebè in arrivo, ecco i nomi. Parto previsto a marzo: "Mio suocero veglierà su di noi"

Secondo bebè in arrivo per Nancy Coppola e suo marito Carmine. La coppia, che ha già un figlio di sei anni, Vincenzo, ha scelto il nome, in attesa di scoprire se arriverà un maschietto o...

13 agosto 2018 Fabiola Iuliano

Nancy Coppola all'Isola dei Famosi

Non sa ancora se sarà un maschietto o una femminuccia, ma Nancy Coppola, per la sua seconda gravidanza, ha già pensato a tutto. In un'intervista realizzata da Nuovo, la cantante partenopea rivela infatti di aver già in mante il nome da dare al suo secondogenito e di aver optato per una scelta in grado di soddisfare anche i gusti del piccolo Vincenzo, il suo primo figlio. "Se è femmina si chiamerà Giulia, come mia nonna materna - conferma Nancy Coppola fra le pagine del noto settimanale - Mentre se è maschio ha deciso Vincenzo: a lui piacerebbe Alessandro, che è un nome che io ho sempre amato. Quindi aspettiamo Alessandro o Giulia". La notizia dell'arrivo di un secondo bebè, che dovrebbe nascere a marzo del prossimo anno, ha portato una vera e propria ventata di gioia nella sua famiglia, fortemente provata da una dolorosa perdita; il padre del marito di Nancy Coppola si è infatti spento poco prima che lei scoprisse di essere incinta: "Per me e mio marito Carmine – che ha passato momenti davvero tristi – è un raggio di sole e ci aiuta a superare la tragedia".

"VINCENZO NON VEDE L'ORA CHE ARRIVI"

Per il suo secondo bebè, Nancy Coppola può contare su un aiutante d'eccezione, il suo primogenito, che da quando ha saputo che molto presto potrà stringere fra le braccia il suo primo fratellino, non sta più nella pelle: "Vincenzo, che non vede l’ora che arrivi, ha detto che mi aiuterà a dargli da mangiare e a fargli il bagnetto. Fortunatamente mio figlio è un bimbo autonomo e sarà un ottimo fratellino". Il bimbo in arrivo avrà quindi una guardia del corpo d'eccezione, suo fratello maggiore, ma, secondo Nancy Coppola, i suoi bambini potranno contare sul supporto di un angelo che veglia ogni giorno su entrambi: il loro amato nonno paterno: "Sono certa che mio suocero veglierà su di noi e sui nostri figli come un angelo: io credo molto in queste cose". La cantante, nell'intervista realizzata per Nuovo, ha ammesso inoltre che questo non sarà per lei l'ultimo figlio, dal momento che spera di allargare ancora la famiglia fino ad arrivare a quota tre: "Ci sto lavorando e cercherò di conciliare al meglio il mio ruolo di mamma con la mia carriera di cantante".

