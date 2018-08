Nina Moric e Fabrizio Corona, ritorno di fiamma? / Video, in barca assieme al figlio Carlos: i due vicinissimi

Nina Moric e Fabrizio Corona sempre più vicini, che possa esserci per loro un ritorno di fiamma? Un nuovo video li mostra in barca assieme al figlio Carlos e...

13 agosto 2018 Anna Montesano

Nina Moric e Fabrizio Corona

Gli ultimi giorni sono stati davvero speciali per Nina Moric e Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi, che ha chiuso da poche settimane la relazione con Silvia Provvedi, ha deciso di trascorrere qualche giorno di vacanza assieme alla sua ex e al loro figlio Carlos in Salento. Tra acque cristalline e aperitivi, Fabrizio e Nina hanno però stupito tutti i fan per il rapporto mostrato nelle immagini postate sui social. Per molti, quello palesato, non è il rapporto tra due ex che in passato si sono anche accusati reciprocamente, anzi, sembra quasi esserci del tenero. E a confermarlo sembra essere un video postato proprio oggi su Instagram, che vede la famiglia in barca. Fabrizio riprende suo figlio ma soprattutto Nina in varie situazioni. Questa attenzione per la ex da molti è stata vista con sospetto.

RIAVVICINAMENTO IN ATTO?

Che ci sia un riavvicinamento in atto tra Fabrizio e Nina? Una cosa davvero difficile da credere, soprattutto visti i loro precedenti. Di recente, è stata proprio Nina Moric, in un altro video che la vede al fianco di Fabrizio, a chiarire questo loro avvicinamento. "Lo abbiamo fatto per nostro figlio, che è l'unica cosa che conta nella vita nonostante problematiche e discussioni del passato. - ha fatto sapere la showgirl croata, che sembrava invece essere tornata a tutti gli effetti con Luigi Favoloso - Credo che sia la volta buona, si ricomincia per il bene del nostro cucciolotto." Che ci sia davvero una possibilità per i due ex dopo tutte le loro guerre? Staremo a vedere!

