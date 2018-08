PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 13 agosto 2018, le previsioni: Cancro bisognoso di spazio, gli altri segni?

Oroscopo di Paolo Fox, oggi 13 agosto 2018, ai microfoni di LatteMiele. Previsioni segno per segno: Vergine in cerca di conferme, Cancro bisogno di spazio. Quali sono i segni al top?

13 agosto 2018 Matteo Fantozzi

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 13 AGOSTO 2018

Andiamo a vedere cosa ha raccontato Paolo Fox nel suo consueto spazio dedicato all'oroscopo a LatteMiele, analizzandolo segno per segno. Il Capricorno ha una giornata da sfruttare anche se Ferragosto è un po' troppo complicato, attenzione alle polemiche che piovono da tutte le parti eppure tutti devono essere riconoscenti verso questo segno. Ci sono giornate di recupero a partire da giovedì. In questi tre giorni cercate il relax anche perché c'è qualche problema fisico ed articolare da risolvere. Lo Scorpione si sente un po' preoccupato per una persona di famiglia e deve cercare di farsi coraggio. Giovedì, venerdì e anche sabato saranno giornate di risposte e ad ogni modo questo resta un periodo di sicuro neutrale in cui ci si aspetta qualcosa in più dagli altri. E' giunto il momento di provare a costruire le cose con tranquillità, cercando di rilassarsi e di evitare inutili nervosismi.

CANCRO BISOGNO DI SPAZIO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina decisamente e andiamo a vedere i segni che si possono considerare né carne né pesce. A seconda del grado di rottura o tensione che c'è in un rapporto per i nati sotto l'Ariete bisognerà evitare di creare problemi almeno fino a Ferragosto. La cura della forma fisica è importante visto che in questi giorni la stanchezza può procurare qualche disagio. Il Cancro ha bisogno di panorami aperti per sentirsi meglio. Molti saranno più a contatto con la natura, c'è chi starà in montagna e chi al mare. Il desiderio di stare da soli sarà appagato. Il Toro è protagonista di un buon recupero e sta crescendo in questo ultimo periodo, ma non si sente ancora pronto per spiccare il volo come invece ci si sarebbe aspettati. Nelle prossime settimane possono arrivare delle risposte ma attenzione ad aspettarsi più del dovuto dalle persone. Spesso è meglio farsi forza e affrontare le cose da soli.

VERGINE IN CERCA DI CONFERME, TOP E FLOP

Ora è il momento di andare ad osservare i segni top e flop della giornata di oggi 13 agosto 2018. La Vergine cerca delle conferme e sta sicuramente vivendo delle emozioni intense grazie ai colpi di scena di un Saturno favorevole. Giornata interessante per la Bilancia che è atteso da un Ferragosto intenso e pieno di sorprese. Luna e Venere potrebbero regalare un grande salto di qualità. Il Sagittario invece è confuso e vive un momento caotico, deve fare chiarezza sulle sue idee e non buttarsi giù se arriveranno delle complicazioni. L'Acquario è pronto a vivere una settimana di grande tranquillità con Luna e Venere in buon aspetto e che possono portare a delle soddisfazioni molto interessanti. Ora è il momento di godersi delle cose che in passato ci si è fatti scivolare via troppo in fretta, non vivendo dei momenti che potevano diventare davvero molto intensi.

