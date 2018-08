PERRY MASON - FURTO D'AUTORE/ Su Rete 4 il film con Raymnd Burr (oggi, 13 agosto 2018)

Perry Mason - Furto d'Autore, il film in onda su Rete 4 oggi, nel pomeriggio alle 16,50. Nel cast ci sono Raymond Burr e Barbara Hale, alla regia Christian I. Nyby II.

13 agosto 2018 Cinzia Costa

Perry Mason - Furto d'Autore è una pellicola del 1990 diretta dal regista Christian I. Nyby II, che andrà in onda nel pomeriggio di Rete 4 di oggi, lunedì 13 agosto alle ore 16.50. Nella parte del celebre avvocato, in questa pellicola c'è Raymond Burr nel ruolo del protagonista. Completano il cast del film Barbara Hale nella parte di Della Street, Barbara Babcock nel ruolo di Martha Robertson, James McEachin nei panni del Tenente Ed Brock. E ancora Charles Macaulay è il Giudice Charles Wade, William R. Moses interpreta Ken Malansky, Katherine Moffat impersona Rebecca Austin, Cindy Williams è Rita Sue Bliss, Gary Giem ha la parte del Barman, David Warner è Bradley Thompson, Rich Beall interpreta Desk Clerk, Kiel Martin è Max Mulgrew, Diane Shalet è Miss. Joyce e Toni Lo Bianco ha la parte di Michael Garcia. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

Il protagonista dell'indagine di 'Perry Mason - Furto d'Autore', è il celebre scrittore Bradley Thompson, considerato il miglior autore di gialli contemporaneo e che ha visto moltiplicarsi il suo successo dopo il suo ultimo lavoro, intitolato 'Delitto Passionale'. Tanto che il libro gli vale ufficialmente il conferimento di un premio, quello di scrittore dell'anno, che gli viene consegnato di fronte agli occhi di molti colleghi del mondo della letteratura, da parte dei quali Thompson non può notare una fiammeggiante gelosia. Al ricevimento successivo alla premiazione le tensioni tra gli scrittori emergono prepotentemente, tanto che una lite accesa deve essere sedata. Successivamente, Thompson cade al suolo morto con il suo riconoscimento ancora in mano, i primi rilievi parlano con certezza di avvelenamento, e il tenente Brock sembra avere già in pugno la soluzione del caso, indicando come colpevole e arrestando l'ex moglie dello scrittore, Martha Robertson. Nella borsetta della moglie viene infatti rinvenuta una boccetta di veleno, con la sostanza identica a quella che ha ucciso Thompson. Sembra una prova schiacciante, ma a difendere Martha arriva Perry Mason, che inizia immediatamente ad indagare sulla vita dello scrittore, riguardo la quale emergono immediatamente molti lati oscuri. Tra di essi, emerge il fatto che chiarisce la gelosia e l'ostilità degli altri scrittori. Thompson in realtà non aveva nessun talento, ma si avvaleva di diversi ghost writer, usati per scrivere i gialli dei quali si prendeva il merito, sfruttando il suo nome già affermato. Questo provocava la rabbia ed il risentimento dei colleghi, che vedevano come immeritati i numerosi riconoscimenti che collezionava. Ma non erano solo questi i segreti di Thompson, che riguardavano anche una vita privata molto controversa, mettendo insieme tutti i tasselli del complicato puzzle con il consueto acume, Perry Mason riuscirà così a salvare Martha dalla prigioni, arrivando al nome del vero assassino di Bradley Thompson.

